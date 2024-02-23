23 Şubat Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
23 Şubat Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 23 Şubat Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Adnan Oktar ve beraberindeki 14 kişinin 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılma kararı onanmıştı. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, Adnan Oktar örgütünün cezaevinde yeni avukatlara ulaştığını ve avukatlara taciz edildiğini yazmıştı. Mynet'in aktardığına göre, mahkemeden son dakika Adnan Oktar kararı geldi.
Son olarak Kuruluş Osman'da rol alan Burak Özçivit'in özellikle yurtdışındaki hayran kitlesine denecek söz yok! Özçivit, son olarak Rusya'daki hayranlarıyla buluştu. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Özçivit'i izlemeye gelen Ruslar paraya kıydı. Peki Burak Özçivit'i görmenin bedeli ne kadardı?
Real Madrid yıldızı Arda Güler, uzun bir süre sakatlıklarla mücadele etti. Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığına göre, Arda Güler hakkında yeni bir karar alındı. Kararı, Real Madrid direktörü Carlo Ancelotti açıkladı.
One Direction grubu bir zamanlara damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Grubun beş üyesi ise şimdilerde solo kariyerlerine devam ediyor. Son olarak Liam Payne, 1 Mart'ta yeni şarkısını çıkaracağının müjdesini verdi. Fakat albüm kapağı olduğu düşünülen fotoğraf, yapay zekadan bi' haber, hatta Paint'ten fırlamış gibi olunca, dillere düşmekten kaçamadı!
Geçtiğimiz saatlerde çıkan @dilanpolatyalnızdeğildir ayaklanmasının sebebi belli oldu. Avukat Hüseyin Kaya, Polatlarla ilgili kararı sitemle duyurdu!
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LeMan dergisi bu haftaki kapağına AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u taşıdı.
Adnan Oktar örgütünün 'güncel yapılanması' davasının mahkemesi değişti. Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın "örgütün veya amacının propagandasını yapma" suçundan 10,5 yıldan 31,5'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
2020 yılının Temmuz ayında jakuzide video çekerek “Lan fakirler, beni rahatsız etmeyin tamam mı? Biraz keyif yapıyorum” diyen Şanlıurfa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, tepkiler sonrası istifa etmişti. Videonun üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra Saraç, siyasete atılmak için yeniden harekete geçti.
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları Türkiye'yi ayağı kaldırmış ve günlerce konuşulmuştu. Davaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem yurttaşı korkuttu.
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Gazeteci Deniz Zeyrek çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Katıldığı canlı yayında konuşan Zeyrek, "Şu anda CHP'de milletvekili ve CHP’yi dizayn edenlerden biri Hatay'da köy konutları ihalesi almış 1.6 milyar liraya. Sen o adamdan bu iktidara muhalefet yapmasını bekler misin Allah aşkına?" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini duyurdu.
Ankara'daki bir okulda öğrenim gören 8 yaşındaki Mira Şahin'in düşme sonucu beyin kanaması geçirdiği iddia edildi. Şahin'in kafatasında 8 kırık olduğu öğrenilirken, yoğun bakımda tedaviye alındı.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum'a verdiği destekle gündeme gelen eski Başbakan Tansu Çiller'e bir eleştiri de Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi.
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