Gazeteci Deniz Zeyrek'ten Çok Konuşulacak İddia: 'CHP'de Vekil Olan İsim Hatay'da Köy Konutları İhalesi Almış'

Gazeteci Deniz Zeyrek çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Katıldığı canlı yayında konuşan Zeyrek, 'Şu anda CHP'de milletvekili ve CHP’yi dizayn edenlerden biri Hatay'da köy konutları ihalesi almış 1.6 milyar liraya. Sen o adamdan bu iktidara muhalefet yapmasını bekler misin Allah aşkına?' dedi.