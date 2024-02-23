Gazeteci Deniz Zeyrek'ten Çok Konuşulacak İddia: 'CHP'de Vekil Olan İsim Hatay'da Köy Konutları İhalesi Almış'
Gazeteci Deniz Zeyrek'ten Çok Konuşulacak İddia: 'CHP'de Vekil Olan İsim Hatay'da Köy Konutları İhalesi Almış'
Gazeteci Deniz Zeyrek çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Katıldığı canlı yayında konuşan Zeyrek, 'Şu anda CHP'de milletvekili ve CHP’yi dizayn edenlerden biri Hatay'da köy konutları ihalesi almış 1.6 milyar liraya. Sen o adamdan bu iktidara muhalefet yapmasını bekler misin Allah aşkına?' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
31 Mart tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlere günler kala gazeteci Deniz Zeyrek'ten CHP'yi karıştırıcak bir iddia geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti'li eski Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Ankara'nın giriş yollarına yapılan kapıları eleştirmiş ve "Oraya harcanan parayla Ankara'nın bir ilçesi ayağa kalkardı" demişti. 2014 yılında Ankara’nın 5 girişine yapılan kapılara 31 milyon lira harcandığı ortaya çıkmıştı.
Katıldığı bir canlı yayında konuşan gazeteci Deniz Zeyrek, Mansur Yavaş'ın gündeme getirdiği kapılara ilişkin "Şu an da CHP içerisinde aktif olan bir milletvekilinin kardeşinin" yaptığını açıkladı. Aynı kişinin Hatay'da 1.6 milyar TL'lik köy konutları ihalesi de aldığını iddia eden Zeyrek, "CHP'de böyle adamları temizleyemiyor. Tam tersine başlarında gezdiriyor" dedi.
"Siyaset öyle kirli bir şey ki o 5 kapıyı kim yaptı biliyor musunuz? Şu anda CHP içinde aktif olan bir milletvekili kardeşi yaptı. Şu anda Çankaya Belediyesini falan dizayn eden 3-4 kişiden birinin kardeşi yaptı o kapıları'' diyen Deniz Zeyrek, sözlerine şöyle devam etti:
''Niye CHP kıyamet koparmadı o zaman? Çünkü, CHP içinde aktif sözü geçen birinin kardeşinin şirketi bu ihaleyi aldı da yaptı. Niye kıyameti koparmadılar o zaman CHP'liler? Şimdi niye kıyameti koparmıyorlar? Aynı adam şu anda CHP de milletvekili ve CHP'yi dizayn eden isimlerden birisi. Aynı kişi, Hatay'da 1.6 milyar liraya köy konutları ihalesi de almış. Sen o adamdan bu iktidara muhalefet yapmasını bekleyebilir misin? Konuşsan mangalda kül bırakmaz. Meyhanelerde şurda burda sohbet etsen mangalda kül bırakmazlar ama el altından ihale takipçiliği yapıyorlar, ihale alıyorlar. İktidara yönelik bir tane kelimesini bulamazsınız. Bir tane eleştirisini bulamazsınız. Ve CHP'de böyle adamları temizleyemiyor. Tam tersine başlarında gezdiriyor. Hatta şuandaki yönetim içerisinde aktif rol vererek, belediye başkanı ve belediye meclis üyesi belirletiyor. Bu durum nasıl izah ediyor?."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda