Cezaevindeki Adnan Oktar Avukatları Örgüte Çekiyordu: Artık Kayıt Altına Alınacak!

Örgüte yeni üye kazanımı için tuzak kurulduğu, 40 günde 63 kadın avukatla görüştüğü aktarılmıştı.

Yıldırım, yazısında 'Örgütün kadın avukatlarda aradığı özellikler arasında genç olmaları, tecrübesiz olmaları, güzel olmaları, vekalet sahibi olmamaları vardı. Birçoğu sosyal medya üzerinden iş vaadiyle kandırıldı. Şu anda tutuklu olan Avukat Sinem Mollahasanoğlu bu organizasyonu sağlayan kişiydi.'' ifadelerine yer vermişti.