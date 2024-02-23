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Cezaevindeki Adnan Oktar Avukatları Örgüte Çekiyordu: Artık Kayıt Altına Alınacak!

Cezaevindeki Adnan Oktar Avukatları Örgüte Çekiyordu: Artık Kayıt Altına Alınacak!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.02.2024 - 18:59

Adnan Oktar ve beraberindeki 14 kişinin 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılma kararı onanmıştı. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, Adnan Oktar örgütünün cezaevinde yeni avukatlara ulaştığını ve avukatlara taciz edildiğini yazmıştı. 

Mynet'in aktardığına göre, mahkemeden son dakika Adnan Oktar kararı geldi.

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Adnan Oktar terör örgütünün, cezaevine gelen avukatlarla görüşüp onları örgüte dahil ettiği ortaya çıkmıştı.

Adnan Oktar terör örgütünün, cezaevine gelen avukatlarla görüşüp onları örgüte dahil ettiği ortaya çıkmıştı.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın aktardığına göre, Mustafa Işık, adliyelerdeki avukatlarla görüşüp onları örgüte dahil ediyordu.

Adnan Oktar'ın Marmara Cezaevi'nde kaldığı müddetçe, 63 kadın avukatla görüştüğü yazılmıştı. Görüş saatlerinin ise 500 saati aştığı belirtilmişti.

Adnan Oktar'ın Marmara Cezaevi'nde kaldığı müddetçe, 63 kadın avukatla görüştüğü yazılmıştı. Görüş saatlerinin ise 500 saati aştığı belirtilmişti.

Örgüte yeni üye kazanımı için tuzak kurulduğu, 40 günde 63 kadın avukatla görüştüğü aktarılmıştı.

Yıldırım, yazısında 'Örgütün kadın avukatlarda aradığı özellikler arasında genç olmaları, tecrübesiz olmaları, güzel olmaları, vekalet sahibi olmamaları vardı. Birçoğu sosyal medya üzerinden iş vaadiyle kandırıldı. Şu anda tutuklu olan Avukat Sinem Mollahasanoğlu bu organizasyonu sağlayan kişiydi.'' ifadelerine yer vermişti.

Yıldırım, yazısının devamında "'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk dahil birçok suçtan yargılanan ve bu diyalogtan 2 sene sonra 1075 yıl hapis cezası alacak olan Adnan Oktar, avukat S'ye 'Büyük aşklar bazen böyle ilginç yerlerde başlar' dedi.'' ifadelerine de yer vermişti.

Yıldırım, yazısının devamında "'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk dahil birçok suçtan yargılanan ve bu diyalogtan 2 sene sonra 1075 yıl hapis cezası alacak olan Adnan Oktar, avukat S'ye 'Büyük aşklar bazen böyle ilginç yerlerde başlar' dedi.'' ifadelerine de yer vermişti.

Mynet'in aktardığına göre, Adnan Oktar'ın bu tuzağını engellemk için İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi harekete geçti.

Mynet'in aktardığına göre, Adnan Oktar'ın bu tuzağını engellemk için İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi harekete geçti.

Örgüte elemen kazandırdığı ortaya çıkan Oktar'ın tüm görüşmelerinin 3 ay süreyle görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınacağı aktarıldı.

Öte yandan avukat görüşmelerinde yanında “görevli” bulundurulacağı, kağıt veya notlara ise el konulacağına karar verildi.

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kncdml

Bu haber ilk yayınlandığında demiştim,40 günde 63 kadınla görüşürken hiç mi aklınıza ne döndüğü gelmiyor diye,gelmiş:)) Ha tabi ki bu olay medyaya yansımasay... Devamını Gör