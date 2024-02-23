Yapay Zekadan Bi' Haber Liam Payne'in Paint Döneminden Kalma Yeni Albüm Kapağı Alay Konusu Oldu
Yapay Zekadan Bi' Haber Liam Payne'in Paint Döneminden Kalma Yeni Albüm Kapağı Alay Konusu Oldu
One Direction grubu bir zamanlara damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Grubun beş üyesi ise şimdilerde solo kariyerlerine devam ediyor. Son olarak Liam Payne, 1 Mart'ta yeni şarkısını çıkaracağının müjdesini verdi. Fakat albüm kapağı olduğu düşünülen fotoğraf, yapay zekadan bi' haber, hatta Paint'ten fırlamış gibi olunca, dillere düşmekten kaçamadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rekor üstüne rekor kıran dünyayı adeta sallayan One Direction grubunu duymuşsunuzdur.
Öncelikle Zayn Malik'in gruptan ayrılmasıyla dört kişi kalan grup, bir albüm daha çıkarttı. Daha sonra diğer grup üyeleri de ayrılınca, One Direction'ın sonu gelmiş oldu.
Grubun lideri olarak bilinen Liam Payne de zor da olsa solo kariyerine devam etti.
Liam Payne, solo kariyerine başladığı dönemde, arzu ettiği başarıyı elde edemedi. Öte yandan yüzüne yaptırdığı işlemler de hayranlarının diline düşmüştü.
O günden sonra bir daha sesini duymadığımız Liam Payne, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Yeni bir sayfa 💧" notunu düşmüştü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fakat gelin görün ki, yapay zekanın bu denli geliştiği bir dönemde Liam Payne'in tercih ettiği albüm kapağı, takdir edersiniz ki 'basit' bulundu.
"Gülmek için telefonumdan uzaklaşmak zorunda kaldım."
"Onun bir Canva'sı ve bir hayali vardı" 😂
Başka bir uygulama ise üstüne alınmadan edemedi!
"Lana Del Rey kapakları okuluna gitmiş ve master derecesiyle mezun olmuş"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Çok ucuz görünüyor"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda