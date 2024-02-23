Yapay Zekadan Bi' Haber Liam Payne'in Paint Döneminden Kalma Yeni Albüm Kapağı Alay Konusu Oldu

One Direction grubu bir zamanlara damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Grubun beş üyesi ise şimdilerde solo kariyerlerine devam ediyor. Son olarak Liam Payne, 1 Mart'ta yeni şarkısını çıkaracağının müjdesini verdi. Fakat albüm kapağı olduğu düşünülen fotoğraf, yapay zekadan bi' haber, hatta Paint'ten fırlamış gibi olunca, dillere düşmekten kaçamadı!