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Yapay Zekadan Bi' Haber Liam Payne'in Paint Döneminden Kalma Yeni Albüm Kapağı Alay Konusu Oldu

Yapay Zekadan Bi' Haber Liam Payne'in Paint Döneminden Kalma Yeni Albüm Kapağı Alay Konusu Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.02.2024 - 22:15

One Direction grubu bir zamanlara damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Grubun beş üyesi ise şimdilerde solo kariyerlerine devam ediyor. Son olarak Liam Payne, 1 Mart'ta yeni şarkısını çıkaracağının müjdesini verdi. Fakat albüm kapağı olduğu düşünülen fotoğraf, yapay zekadan bi' haber, hatta Paint'ten fırlamış gibi olunca, dillere düşmekten kaçamadı!

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Rekor üstüne rekor kıran dünyayı adeta sallayan One Direction grubunu duymuşsunuzdur.

Rekor üstüne rekor kıran dünyayı adeta sallayan One Direction grubunu duymuşsunuzdur.

2010'lu yıllara damgasını vuran, başarı üstüne başarı, rekor üstüne rekor kıranOne Direction grubu, milyonlarca kişiye ulaşmayı başarmıştı. Fakat gelin görün ki hızla yükselen grup, hızla dağıldı!

Öncelikle Zayn Malik'in gruptan ayrılmasıyla dört kişi kalan grup, bir albüm daha çıkarttı. Daha sonra diğer grup üyeleri de ayrılınca, One Direction'ın sonu gelmiş oldu.

Öncelikle Zayn Malik'in gruptan ayrılmasıyla dört kişi kalan grup, bir albüm daha çıkarttı. Daha sonra diğer grup üyeleri de ayrılınca, One Direction'ın sonu gelmiş oldu.

Grup sona erse de üyelerin kariyerleri sona ermedi. Grubun her üyesi, kendi kariyerlerine kendi tarzlarında devam etme kararı aldı. Her bir üye, farklı albümler çıkarttı bugüne kadar.

Grubun lideri olarak bilinen Liam Payne de zor da olsa solo kariyerine devam etti.

Grubun lideri olarak bilinen Liam Payne de zor da olsa solo kariyerine devam etti.

Liam Payne, özellikle Zayn Malik'in gruptan ayrılmasının ardından pek çok sorun yaşamıştı. Yaşadığı sorunlar yüzünden kendisini alkole veren ünlü isim, bağımlı hale geldi.

Liam Payne, solo kariyerine başladığı dönemde, arzu ettiği başarıyı elde edemedi. Öte yandan yüzüne yaptırdığı işlemler de hayranlarının diline düşmüştü.

Liam Payne, solo kariyerine başladığı dönemde, arzu ettiği başarıyı elde edemedi. Öte yandan yüzüne yaptırdığı işlemler de hayranlarının diline düşmüştü.

Fakat tam da burada, hayranlarının bilmediği bir ayrıntı vardı. Özür videoları paylaşan Liam Payne, geçtiğimiz aylarda hastalığını duyurdu, konserlerini ise iptal etme kararı aldı.

O günden sonra bir daha sesini duymadığımız Liam Payne, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Yeni bir sayfa 💧" notunu düşmüştü

O günden sonra bir daha sesini duymadığımız Liam Payne, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Yeni bir sayfa 💧" notunu düşmüştü

Şubat ayının başında yeni pozlarıyla sosyal medyaya dönen isim, ayrıca Mart ayında da yeni bir şarkı çıkartacağını duyurdu!

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Fakat gelin görün ki, yapay zekanın bu denli geliştiği bir dönemde Liam Payne'in tercih ettiği albüm kapağı, takdir edersiniz ki 'basit' bulundu.

Fakat gelin görün ki, yapay zekanın bu denli geliştiği bir dönemde Liam Payne'in tercih ettiği albüm kapağı, takdir edersiniz ki 'basit' bulundu.

Liam Payne bu Paint'ten kalma görselle, hayranlarının diline düşmekten kurtulamadı! 😂

"Gülmek için telefonumdan uzaklaşmak zorunda kaldım."

"Gülmek için telefonumdan uzaklaşmak zorunda kaldım."
twitter.com

"Onun bir Canva'sı ve bir hayali vardı" 😂

"Onun bir Canva'sı ve bir hayali vardı" 😂
twitter.com

Başka bir uygulama ise üstüne alınmadan edemedi!

Başka bir uygulama ise üstüne alınmadan edemedi!
twitter.com

"Lana Del Rey kapakları okuluna gitmiş ve master derecesiyle mezun olmuş"

"Lana Del Rey kapakları okuluna gitmiş ve master derecesiyle mezun olmuş"
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"Çok ucuz görünüyor"

"Çok ucuz görünüyor"
twitter.com

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