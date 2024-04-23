23 Nisan'da Çocuk İşçiler Türkiye'nin Kanayan Yarası Olmaya Devam Ediyor
23 Nisan'da Çocuk İşçiler Türkiye'nin Kanayan Yarası Olmaya Devam Ediyor
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Türkiye Cumhuriyeti kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda TÜİK verileri dikkat çekti.
Türkiye'de 0-17 yaşa aralığında çocuk nüfusu 22 milyon 206 bin 34 olurken, nüfusun yüzde 26'sı ülkenin geleceği olan çocuklardan oluşuyor.
Genç nüfusunun gücüyle uzun yıllar öne çıkan Türkiye'de nüfus artış hızındaki sert gerileme son nüfus verilerinde göze çarpmıştı.
Okullaşma oranlarında halen kat edilmesi gereken yollar olduğu görülürken, okul tamamlama oranlarında ortaöğretimdeki düşük oran da dikkat çekiyor.
Kız çocuklarında çocuk yaşta evlilikler halen bir sorun olarak da görülmeye devam ediliyor.
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2023 yılında 15-17 yaş arasındaki çocukların yüzde 22,1'i işgücüne katılırken, yüzde 19,6'sı istihdam edildi. Bu durum, yaklaşık her beş çocuktan birinin çalışmak zorunda kaldığını gösteriyor.
Toplamda, 15-17 yaş arasındaki kurumsal olmayan çocuk nüfusu 3 milyon 862 bin kişi olarak belirlenirken, bu grubun 853 bini işgücüne dahil oldu. İşgücüne katılan 853 bin çocuktan ise 759 bini aktif olarak çalıştı.
Cinsiyete göre işgücüne katılma oranları incelendiğinde, erkek çocukların bu oranın yüzde 32,2'siyle kız çocuklardan yüzde 11,5 oranla daha fazla olduğu görüldü. Ancak, her iki cinsiyetten de işgücüne katılımın arttığı ve çocuk işçiliğinin ciddi bir sorun olduğu ortaya çıktı.
İş arayan ancak iş bulamayan çocukların sayısı da dikkat çekici. 2023 yılında 15-17 yaş arası çocuklarda işsizlik oranı yüzde 11,1 olarak kaydedildi.
Sonuç olarak, Türkiye'de çocuk işçiliğiyle mücadele etmek ve çocukların haklarını korumak için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği açıkça ortaya çıkıyor. Bu sorunun çözümü için hem hükümet hem de toplumun birlikte çalışması ve etkili politikaların hayata geçirilmesi önem arz ediyor.
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