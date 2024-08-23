23 Ağustos Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
23 Ağustos Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 23 Ağustos Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Almanya'nın Solingen kentinde bir festivalde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralılar var.
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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini iddia etti.
İtalya’nın Sicilya adası açıklarında pazartesi sabah saatlerinde batan lüks teknenin enkazında İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ve kızı Hannah'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Milyarder ve kızının trajik ölümü İngiliz basınında geniş yer buldu.
Atanamayan Tarih Öğretmeninden Beyin Yakan Röportaj: “Her Öğretmenlik Bitiren Atanacak Diye Bir Durum Yok"
Ürünlerin pazarlanması için yapılmayacak hiçbir şey yok! Her geçen gün bir sırrına şaşırdığımız satış sektöründe yine sizleri şaşırtacak bir taktikle geldik. Portakalların ve limonların, neden farklı renklerdeki fileler içerisinde satıldığını hiç merak etmiş miydiniz?
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Çocuğunun Rastalarını 3 Ayda Bir Onlarca Ürün Kullanarak Temizleyen Anneden Yeni Temizlik Rutini Geldi
Türkiye'nin güneybatı kıyısında yer alan Bafa Gölü, doğa severler için mükemmel bir kaçış noktasıdır. Binlerce yıl boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu yer, ziyaretçilerine hem doğanın cömertliğini hem de antik çağların sessiz fısıltılarını sunmaktadır. Peki Bafa Gölü nerede, nasıl gidilir? Bafa Gölünde neler yapılır?
İnsanlardan "Keşke Söyleseydim" Dedikleri Bir Şeyi Yazmalarını İstendi ve Ders Niteliğinde İtiraflar Geldi
Babası İbrahim Tatlıses ile bir türlü istediği ilişkiyi kuramayan ve araları bir türlü düzelmeyen kızı Dilan Çıtak’tan sürpriz bir hamle geldi. Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’in soyadını sosyal medyadan kaldırdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gerçek Gündem’e verdiği röportajda AK Parti milletvekili Alpay Özalan’a çok sert sözler söyledi. Ahmet Şık ile kavgası hakkında konuşan Özgür Özel “Alpay demokrasi mikrobudur. Onun işi hastalık yapmak” dedi.
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Düğününe katıldığı babasıyla duygusal bir dans eden ve milyonları duygulandıran Ebrar Karakurt, yeni sezon öncesi tatil paylaşımlarıyla Paris 2024 Olimpiyatları yorgunluğunu üzerinden atıyor. Yüz gülümseten son paylaşımı ise Instagram kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
Magazin gündemini son günlerde meşgul eden konulardan biri olan ayrılan çift Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın bebeği konusu hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan bir açıklama daha geldi.
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