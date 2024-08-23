İbrahim Tatlıses’in ‘Bana Kumanda Fırlattı’ Dediği Kızı Dilan Çıtak’tan ‘Tatlıses’ Hamlesi
İbrahim Tatlıses’in ‘Bana Kumanda Fırlattı’ Dediği Kızı Dilan Çıtak’tan ‘Tatlıses’ Hamlesi
Babası İbrahim Tatlıses ile bir türlü istediği ilişkiyi kuramayan ve araları bir türlü düzelmeyen kızı Dilan Çıtak’tan sürpriz bir hamle geldi. Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’in soyadını sosyal medyadan kaldırdı.
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in, kızını sosyal medya hesabından takipten çıkardığı ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildiği iddialarının ardından Dilan Çıtak'tan olay yaratan bir paylaşım gelmişti.
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Paylaşımda Dilan Çıtak uzun süre konuşulan şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım."
Dilan Çıtak, bu polemiğin ardından kardeşi İdo Tatlıses'i de takipten çıkartmıştı.
Son zamanlarda babası İbrahim Tatlıses ve kardeşi İdo Tatlıses yaşadığı tartışmalarla gündem olan Dilan Çıtak’tan yeni bir hamle daha geldi.
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Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından 'Tatlıses' soyadını kaldırdı.
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