Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Bebeği İçin Yeni Açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Bebeği İçin Yeni Açıklama
Magazin gündemini son günlerde meşgul eden konulardan biri olan ayrılan çift Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın bebeği konusu hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan bir açıklama daha geldi.
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2019 senesinde Selin Ciğerci ile evlenen ve taşıyıcı anne sayesinde kızları Selenay'ı kucağına alan eski futbolcu Gökhan Çıra günlerdir manşetlerden düşmüyor.
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Gökhan Çıra'nın kızıyla sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, geniş bir tartışma yaratmış ve soruşturma başlatılmıştı.
Ancak, yapılan incelemenin ardından önemli bir gelişme yaşandı.
Soruşturma sonucunda, aile içinde herhangi bir olumsuz durumun olmadığı ve çocuğun Gökhan Çıra'da kalacağı belirtildi.
Yaşananlar sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan bebek hakkında yeni bir açıklama daha geldi.
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Yapılan açıklamada “Son günlerde sık sık gündeme gelen “Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Türkiye’de evlat edindiğine” dair haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri yer aldı.
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/ tek birsey sorucam en son cemaatin kursunda çocuğu odaya sokup taciz eden bir pislik vardı buraya vıdeosu düşmüştü.. Ona birsey yapıldı mı? Yada o kursa mü... Devamını Gör
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