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Sicilya Açıklarında Batan Yatın Enkazında İngiliz Teknoloji Milyarderi ve Kızının Cansız Bedenlerine Ulaşıldı

Sicilya Açıklarında Batan Yatın Enkazında İngiliz Teknoloji Milyarderi ve Kızının Cansız Bedenlerine Ulaşıldı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
23.08.2024 - 23:49

İtalya’nın Sicilya adası açıklarında pazartesi sabah saatlerinde batan lüks teknenin enkazında İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ve kızı Hannah'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Milyarder ve kızının trajik ölümü İngiliz basınında geniş yer buldu.

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56 metre uzunluğundaki 'Bayesian' adındaki lüks tekne, şiddetli bir fırtına sebebiyle pazartesi sabahı erken saatlerde Sicilya açıklarında battı.

56 metre uzunluğundaki 'Bayesian' adındaki lüks tekne, şiddetli bir fırtına sebebiyle pazartesi sabahı erken saatlerde Sicilya açıklarında battı.

Teknede bulunan İngiliz, ABD ve Kanada vatandaşı 22 kişiden 15'i kurtarıldı, diğer 7 kişi ise yaşamını yitirdi.

Teknede bulunan İngiliz, ABD ve Kanada vatandaşı 22 kişiden 15'i kurtarıldı, diğer 7 kişi ise yaşamını yitirdi.

Cansız bedenlerine ulaşılan iki isim ise İngiltere'de büyük bir şok etkisi yarattı. Olayda hayatını kaybedenler arasında İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ve kızı Hannah Lynch de vardı.

Cansız bedenlerine ulaşılan iki isim ise İngiltere'de büyük bir şok etkisi yarattı. Olayda hayatını kaybedenler arasında İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ve kızı Hannah Lynch de vardı.

18 yaşındaki Hannah, yat enkazında cansız bedeni aranan son kişiydi. Ölüm haberini duyan sınıf arkadaşı Gracie Lea, onun hakkında sosyal medyadan şunları paylaştı: "Sevilmesi çok kolay, samimi, zeki, nazik ve her zaman güleryüzlüydü."

18 yaşındaki Hannah, yat enkazında cansız bedeni aranan son kişiydi. Ölüm haberini duyan sınıf arkadaşı Gracie Lea, onun hakkında sosyal medyadan şunları paylaştı: "Sevilmesi çok kolay, samimi, zeki, nazik ve her zaman güleryüzlüydü."

İngiliz milyarderin yakın arkadaşı Andrew Kanter ise Mike Lynch için şunları söyledi: "Mike tanıdığım en parlak zekalı ve şefkatli insandı."

İngiliz milyarderin yakın arkadaşı Andrew Kanter ise Mike Lynch için şunları söyledi: "Mike tanıdığım en parlak zekalı ve şefkatli insandı."
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"Hayata ve etrafındaki herkese heyecanını yansıtıyordu. Tanıştığı herkese ilham verdi ve hepimiz onu çok özleyeceğiz."

"Hayata ve etrafındaki herkese heyecanını yansıtıyordu. Tanıştığı herkese ilham verdi ve hepimiz onu çok özleyeceğiz."

Milyarder Mike Lynch, küresel bir teknoloji şirketi yaratan az sayıdaki İngiliz girişimcilerden biriydi.

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