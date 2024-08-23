Sicilya Açıklarında Batan Yatın Enkazında İngiliz Teknoloji Milyarderi ve Kızının Cansız Bedenlerine Ulaşıldı
Sicilya Açıklarında Batan Yatın Enkazında İngiliz Teknoloji Milyarderi ve Kızının Cansız Bedenlerine Ulaşıldı
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56 metre uzunluğundaki 'Bayesian' adındaki lüks tekne, şiddetli bir fırtına sebebiyle pazartesi sabahı erken saatlerde Sicilya açıklarında battı.
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Teknede bulunan İngiliz, ABD ve Kanada vatandaşı 22 kişiden 15'i kurtarıldı, diğer 7 kişi ise yaşamını yitirdi.
Cansız bedenlerine ulaşılan iki isim ise İngiltere'de büyük bir şok etkisi yarattı. Olayda hayatını kaybedenler arasında İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ve kızı Hannah Lynch de vardı.
18 yaşındaki Hannah, yat enkazında cansız bedeni aranan son kişiydi. Ölüm haberini duyan sınıf arkadaşı Gracie Lea, onun hakkında sosyal medyadan şunları paylaştı: "Sevilmesi çok kolay, samimi, zeki, nazik ve her zaman güleryüzlüydü."
İngiliz milyarderin yakın arkadaşı Andrew Kanter ise Mike Lynch için şunları söyledi: "Mike tanıdığım en parlak zekalı ve şefkatli insandı."
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"Hayata ve etrafındaki herkese heyecanını yansıtıyordu. Tanıştığı herkese ilham verdi ve hepimiz onu çok özleyeceğiz."
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