22 Mayıs Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
22 Mayıs Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 22 Mayıs Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Balıkesir’de kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, sipariş götürdüğü apartmandan çıkınca 17 yaşındaki E.Ö’nün bıçaklı saldırısı sonrasında hayatını kaybetmişti. Savcılık, E.Ö için iddianameyi hazırladı. 18 yaşından küçük katil zanlısı E.Ö’nün 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti sağlayacaklarına yönelik açıklamalar yaparken, bir süredir üzerinde çalışılan "asgari kurumlar vergisi" detaylarına Ekonomim ulaştı. Detaylara bakıldığında, şirketlerin kâr etmese de yüzde 10-15 arası asgari vergi ödeyeceği dikkat çekti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yaşananlar gündemdeki yerini koruyor. Ankara’da organize suçun başındaki polis müdürü geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, tüm bunlar yaşanırken Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in görevde kalmasını eleştirdi.
Yıllar sonra yeniden Fenerbahçe Başkanlığına adaylığını koyan Aziz Yıldırım, bugün yaptığı açıklamada adaylıktan çekilme şartını açıladı. Galatasaray’ı yenerek şampiyonluk ihtimalini son maça bırakan Fenerbahçe’nin şampiyon olması durumunda Aziz Yıldırım adaylıktan çekileceğini duyurdu.
Düzce'de İl Özel İdaresi binasındaki tuvalette bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen polis memuru A.A. görevden uzaklaştırılarak, hakkında idari tahkikat başlatıldı.
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Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter (X) sosyal medya platformunun Türkiye'ye temsilcilik açtığını ve temsilci atadığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Filistin’de yaptığı katliama tepki göstermeye devam ediyor. Erdoğan, Batılı güçlerin desteklediğini söylediği İsrail’in yayılımcılığı sebebiyle dünyanın yeni çatışmalara gebe olduğunu ifade etti.
İstanbul’da evinde bulunan 2 çocuk babası Eyüp Çevik, kardeşi ve eşi tarafından zehirlenerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Eyüp Çevik’in kardeşi Hüseyin Çevik'in olay sonrası gittiği Mardin’de "Vicdan azabı çekiyorum" diyerek ifade vermesi cinayeti aydınlattı.
Çorum’da bir hastanede aynı gün içinde ölen kişinin cenazeleri karıştırıldı. Hatanın fark edilmesi sonrasında gömülen cenaze savcılık kararıyla mezardan çıkartıldı.
Rize’de yaşanan trafik kavgası sonrasında silahlar patladı ve 1 kişi hayatını kaybetti. Silahlı kavganın yeni görüntülerinde, okul servisi şoförünün cinayeti işlediği ortaya çıktı.
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Eurolegue’de Final-Four’a kalan Panathinaikos, finalin oynanacağı Almanya’nın Berlin kentine geldi. Panathinaikos’un koçu Ergin Ataman, otele girişte Fenerbahçeli taraftarlarının yaptığı küfürlü tezahürata tepki gösterdi
Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal, AK Parti'nin sokak köpeklerinin toplandıktan 1 ay sonra barınaklarda uyutulmasını içeren yasa teklifine Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'ı hedef alarak tepki gösterdi.
UEFA Avrupa Ligi’nin Dublin’de oynanan finalinde İtalya temsilcisi Atalanta, Alman ekibi Bayer Leverkusen’i 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bayer Leverkusen, bu sezon ilk kez bir maçtan mağlup ayrıldı.
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