Bakan Uraloğlu Duyurdu: Twitter (X) Türkiye'ye Temsilcilik Açtı
Bakan Uraloğlu Duyurdu: Twitter (X) Türkiye'ye Temsilcilik Açtı
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter (X) sosyal medya platformunun Türkiye'ye temsilcilik açtığını ve temsilci atadığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter (X) Türkiye'ye temsilcilik açarak, temsilci atadı.
Kararı CNN Türk ekranlarında duyuran Uraloğlu, 'Biz zaten (X) platformuyla iletişim halindeydik. Temsilcilik atamamaları üzerine reklam yasağı koyduk. Nispeten etkili oldu, kabinede gündeme gelmesi üzerine bu defa bant daraltma kararı aldık ve bu kararı (X)'e bildirdik' dedi.
Bunun üzerine platformun şirket kurma sürecini hızlandırdığını söyleyen Uraloğlu, 'Temsilcilik kurarak bir temsilci atadılar' dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın