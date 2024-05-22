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Bakan Uraloğlu Duyurdu: Twitter (X) Türkiye'ye Temsilcilik Açtı

Bakan Uraloğlu Duyurdu: Twitter (X) Türkiye'ye Temsilcilik Açtı

Twitter
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.05.2024 - 19:55

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter (X) sosyal medya platformunun Türkiye'ye temsilcilik açtığını ve temsilci atadığını duyurdu. 

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ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter (X) Türkiye'ye temsilcilik açarak, temsilci atadı.

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter (X) Türkiye'ye temsilcilik açarak, temsilci atadı.

Kararı CNN Türk ekranlarında duyuran Uraloğlu, 'Biz zaten (X) platformuyla iletişim halindeydik. Temsilcilik atamamaları üzerine reklam yasağı koyduk. Nispeten etkili oldu, kabinede gündeme gelmesi üzerine bu defa bant daraltma kararı aldık ve bu kararı (X)'e bildirdik' dedi.

Kararı CNN Türk ekranlarında duyuran Uraloğlu, 'Biz zaten (X) platformuyla iletişim halindeydik. Temsilcilik atamamaları üzerine reklam yasağı koyduk. Nispeten etkili oldu, kabinede gündeme gelmesi üzerine bu defa bant daraltma kararı aldık ve bu kararı (X)'e bildirdik' dedi.

Bunun üzerine platformun şirket kurma sürecini hızlandırdığını söyleyen Uraloğlu, 'Temsilcilik kurarak bir temsilci atadılar' dedi.

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