Cenazeyi Yanlış Kişiye Vermişler: Savcılık Kararıyla Mezardan Çıkarıldı
Cenazeyi Yanlış Kişiye Vermişler: Savcılık Kararıyla Mezardan Çıkarıldı
Çorum’da bir hastanede aynı gün içinde ölen kişinin cenazeleri karıştırıldı. Hatanın fark edilmesi sonrasında gömülen cenaze savcılık kararıyla mezardan çıkartıldı.
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Çorum’un Alaca ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Zeki Aksakal ile Nuri Yalçınkaya aynı gün vefat etti.
Morgdaki işlemlerin ardından Nuri Yalçınkaya'nın cenazesi, yanlışlıkla Zeki Aksakal'ın ailesine teslim edildi. Dün öğle namazını müteakip Sebilullal Camisi'nde kılınan namazın ardından cenaze, Alaca Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Bugün cenazeyi teslim almak için hastaneye giden Nuri Yalçınkaya'nın ailesi ise morgda kendilerine verilen cenazenin Yalçınkaya'ya ait olmadığını fark edince adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Aksakal ile Yalçınkaya'nın cenazelerinin karıştığının belirlenmesi üzerine savcılık izniyle mezar açılarak, Yalçınkaya'nın cenazesi çıkarıldı.
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