Cüneyt Özdemir Sordu: “Bakan Ali Yerlikaya’nın Gücü Yetmiyor mu?”
Cüneyt Özdemir Sordu: “Bakan Ali Yerlikaya’nın Gücü Yetmiyor mu?”
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yaşananlar gündemdeki yerini koruyor. Ankara’da organize suçun başındaki polis müdürü geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Gazeteci Cüneyt Özdemir, tüm bunlar yaşanırken Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in görevde kalmasını eleştirdi.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde Ayhan Bora Kaplan’ı gözaltına alınan Organize Suçlar Mücadele’de görevli bazı yetkililer geçtiğimiz günlerde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
Tutuklanan polislere, Türk Ceza Kanunu’nda ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı isyan’ başlığı altındaki ‘suç için anlaşma’, ‘göreve ilişkin sırrın açıklanması’, ‘yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’, ‘suçluyu kayırma’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçlamaları yöneltilmişti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde yaşanan bu deprem sonrasında en tepedeki isim olan Engin Dinç ise görevinden kalmıştı.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Engin Dinç’in görevden alınmamasını eleştirdi.
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