Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail için Uyardı: “Dünya Yeni Çatışmalara Gebe”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Filistin’de yaptığı katliama tepki göstermeye devam ediyor. Erdoğan, Batılı güçlerin desteklediğini söylediği İsrail’in yayılımcılığı sebebiyle dünyanın yeni çatışmalara gebe olduğunu ifade etti.