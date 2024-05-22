Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail için Uyardı: “Dünya Yeni Çatışmalara Gebe”
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail için Uyardı: “Dünya Yeni Çatışmalara Gebe”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Filistin’de yaptığı katliama tepki göstermeye devam ediyor. Erdoğan, Batılı güçlerin desteklediğini söylediği İsrail’in yayılımcılığı sebebiyle dünyanın yeni çatışmalara gebe olduğunu ifade etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuştu.
Filistinli mazlumları yok sayamayacağımızı söyleyen Erdoğan; “76 senedir evlerine, yurtlarına geri dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz vardır. Bunları yok sayamaz, göz ardı edemeyiz. Biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız, kardeşine sırtını dönenlerden, 'bana ne' diyenlerden, 'her koyun kendi bacağından asılır' diyenlerden olamayız. Abluka nedeniyle zaten açık hava hastanesi olan Gazze'yi, son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Kimse aklımızla alay etmesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar, onlara lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali var." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum, dünyamız yeni çatışmalara gebedir. Batılı güçler, tüm şımarıklığına ve pervasızlığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez. Yabancı liderlerle yaptığımız görüşmelerin vazgeçilmez gündem maddesi, Filistin devletinin tanınması ve Gazze'de katiamların durmasıdır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Norveç, Finlandiya ve İspanya'nın, Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamalarından büyük bir memnuniyet duyuyorum." dedi.
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