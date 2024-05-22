Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Polis Memuru Tuvalette Bir Kadının Fotoğrafını Çekti İddiası! Görevden Uzaklaştırıldı

Polis Memuru Tuvalette Bir Kadının Fotoğrafını Çekti İddiası! Görevden Uzaklaştırıldı

Polis
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.05.2024 - 19:04

Düzce'de  İl Özel İdaresi binasındaki tuvalette bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen polis memuru A.A. görevden uzaklaştırılarak, hakkında idari tahkikat başlatıldı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan İl Özel İdaresi binasında 13 Mayıs'ta meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru A.A. kadınlarlar tuvaletine girerek bir kadının fotoğrafını çekti.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan İl Özel İdaresi binasında 13 Mayıs'ta meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru A.A. kadınlarlar tuvaletine girerek bir kadının fotoğrafını çekti.

Durumu anlayan kadının bağırması üzerine polis memuru olay yerinden kaçtı. Yapılan incelemeler sonucu İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olduğu öğrenilen AA görevden uzaklaştırıldı.

Durumu anlayan kadının bağırması üzerine polis memuru olay yerinden kaçtı. Yapılan incelemeler sonucu İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olduğu öğrenilen AA görevden uzaklaştırıldı.

'İdari tahkikat başlatıldığı anlaşılmıştır'

Olayla ilgili Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bazı haber sitelerinde yer alan ’Kadınlar tuvaletindeki kapının altından fotoğraf çeken polis açığa alındı’ haberleriyle ilgili olarak yapılan incelemede 13 Mayıs’ta saat 15.50 sıralarında ilimiz Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan kamu binasının 3. katındaki kadınlar tuvaletinde bir şahsın cep telefonu ile gizlice kadınların görüntüsünü almaya çalıştığı, mağdur kadının bağırması üzerine kaçtığı yönündeki ihbara istinaden polis ekipleri hızlı şekilde olay yerine intikal etti. Binada görevli özel güvenlik personeli ile yapılan görüşme ve kamera incelemesinde olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli A.A. (asaleti tasdik olmamış polis memuru) olduğunun anlaşıldığı ve aynı gün görevli olduğu birimde yakalandığı tespit edilmiştir. Ardından şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatı ile özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan adli işlem başlatıldığı ve adı geçen polis memurunun soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılarak idari tahkikat başlatıldığı anlaşılmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle takip edilmektedir' 

İlginizi çekebilir👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
11
10
6
2
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın