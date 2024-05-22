Vicdan Azabına Dayanamamış: Yengesiyle Birlikte Abisini Zehirlediklerini İtiraf Etti
Vicdan Azabına Dayanamamış: Yengesiyle Birlikte Abisini Zehirlediklerini İtiraf Etti
İstanbul’da evinde bulunan 2 çocuk babası Eyüp Çevik, kardeşi ve eşi tarafından zehirlenerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Eyüp Çevik’in kardeşi Hüseyin Çevik'in olay sonrası gittiği Mardin’de 'Vicdan azabı çekiyorum' diyerek ifade vermesi cinayeti aydınlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul Esenyurt’ta markete giden Halime Çevik, eşi 37 yaşındaki Eyüp Çevik'in eve geldiğinde hareket etmediğini fark etti. Halime Çevik’in ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Eyüp Çevik’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölümü kayıtlara 'Şüpheli ölüm' olarak geçen Eyüp Çevik'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemenin sonucunu beklerken, Mardin’den gelen bir haber soruşturmanın seyrini değiştirdi.
Cinayetin ardından Halime Çevik ve 2 çocuğuyla Mardin’e giden Eyüp Çevik’in kardeşi Hüseyin Çevik polise başvurarak "Vicdan azabı çekiyorum. Ağabeyimin ölümüyle ilgili ifade vermek istiyorum." dedi.
Hüseyin Çevik ifadesinde yengesiyle gönül ilişkilerinin olduğunu öne sürerek, fare zehiri eklenmiş yemek verip ağabeyini öldürdüklerini söyledi. Hüseyin Çevik, cinayeti yengesiyle birlikte planladıklarını da belirterek, "Fare zehirini ben aldım. Zehiri Halime’ye teslim ettim. Onun yemeklerine katacaktı. Sonra nasıl yaptı bilmiyorum. Ağabeyimin ölüm haberini aldım" dedi. Bu gelişme üzerine Halime Çevik polis ekipleri tarafından Mardin’de gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığıyla yapılan görüşmenin ardından şüphelilerin ifadeleri SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alındı. Halime Çevik’in kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmediği eşinin nasıl öldüğünü bilmediğini söylediği öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kardeş Hüseyin Çevik ve Eyüp Çevik'in eşi Halime Çevik ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüp Çevik’in kesin ölüm nedeni Adli Tıp'ta yapılacak incelemenin ardından netleşecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın