Aziz Yıldırım’ın Adaylıktan Çekilme Şartı Şampiyonluk: Beşiktaş'a "Tetikçilik" Suçlaması
Aziz Yıldırım’ın Adaylıktan Çekilme Şartı Şampiyonluk: Beşiktaş'a "Tetikçilik" Suçlaması
Yıllar sonra yeniden Fenerbahçe Başkanlığına adaylığını koyan Aziz Yıldırım, bugün yaptığı açıklamada adaylıktan çekilme şartını açıladı. Galatasaray’ı yenerek şampiyonluk ihtimalini son maça bırakan Fenerbahçe’nin şampiyon olması durumunda Aziz Yıldırım adaylıktan çekileceğini duyurdu.
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Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta sonu derbide Galatasaray’ı mağlup ederek ligin son haftası öncesi puan farkını 3’e düşürdü.
Fenerbahçe, son hafta iç sahada İstanbulspor’u yenerse, Galatasaray da deplasmanda Konyaspor’a yenilirse Sarı-lavivertli ekip şampiyon olacak.
Yıllar sonra yeniden Fenerbahçe Başkanlığına adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, bu sezon şampiyon olunması halinde adaylıktan çekileceğini açıkladı.
Aziz Yıldırım, kendisinin yeni sezon için Mourinho ile anlaştığını açılması sonrasında Beşiktaş’ın da Portekizli hoca ile görüştüğünü duyurmasını da eleştirdi.
Beşiktaş’ın birilerinin tetikçiliğini yaptığını söyleyen Yıldırım; “Mourinho ile yüz yüze görüşme yaptık ve 2 saat konuştuk. Beşiktaş 7 milyona anlaştık diyormuş, üstüne 5'te ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar getirsinler. Yalan konuşuyorlar. Bazı insanların tetikçiliğini yapmaya kalkışıyorlar. Beşiktaş'a yakışmıyor. Ben Aziz Yıldırım olarak Süleyman Seba ile başkanlık yaptım, bu değeri iyi düşünsünler, iyi taşısınlar" ifadelerini kullandı.
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