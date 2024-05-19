Sarı-Lacivertli Kulüpte Başkanlığa Aday Olan Aziz Yıldırım Düğünde Fenerbahçe Marşına Eşlik Etti
Sarı-Lacivertli Kulüpte Başkanlığa Aday Olan Aziz Yıldırım Düğünde Fenerbahçe Marşına Eşlik Etti
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Manisa’nın Salihli ilçesinde eski Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Adnan Türkay’ın oğlunun düğününe katıldı. Yıldırım, törende Fenerbahçe marşını söyledi. (X: @nexustransfer)
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Fenerbahçe’de yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, Manisa’nın Salihli ilçesinde düğüne katıldı.
Yıldırım, çok sayıda Fenerbahçe kongre üyesinin katıldığı gecede Fenerbahçe marşına eşlik etti.
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