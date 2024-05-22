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Rize’deki Korkunç Trafik Kavgasının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı: Okul Servisinin Şoförü Öldürmüş

Rize’deki Korkunç Trafik Kavgasının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı: Okul Servisinin Şoförü Öldürmüş

Rize
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.05.2024 - 23:01

Rize’de yaşanan trafik kavgası sonrasında silahlar patladı ve 1 kişi hayatını kaybetti. Silahlı kavganın yeni görüntülerinde, okul servisi şoförünün cinayeti işlediği ortaya çıktı.

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Olay, saat 16.30 sıralarından Şairler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Trafikte kafa kafaya gelen servis şoförü H.G. ile Ömer Sofu isimli şahıslar arasında tartışma başladı.

Olay, saat 16.30 sıralarından Şairler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Trafikte kafa kafaya gelen servis şoförü H.G. ile Ömer Sofu isimli şahıslar arasında tartışma başladı.

Tartışmanın şiddetini arttırması üzerine taraflar silahını çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı. Olayda eski muhtar olduğu öğrenilen H.G. omuzundan yaralanırken Ömer Sofu ise hayatını kaybetti. Olayın ardından yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile anbean kaydedildi.

Tartışmanın şiddetini arttırması üzerine taraflar silahını çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı. Olayda eski muhtar olduğu öğrenilen H.G. omuzundan yaralanırken Ömer Sofu ise hayatını kaybetti. Olayın ardından yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile anbean kaydedildi.

Kavganın çıkış anı 👇

Hayatını kaybeden Ömer Sofu 👇

Hayatını kaybeden Ömer Sofu 👇

Kavganın diğer görüntüleri 👇

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