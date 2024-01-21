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21 Ocak 2024 Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler

21 Ocak 2024 Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler

Gündem Bugün Neler Yaşandı?-App
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.01.2024 - 02:22

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. 

İşte 21 Ocak Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kilis'ten Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki YPG/PKK hedeflerini top ve füze atışları vurmaya başladı. Top ve füzelerin ateşlendiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kilis'ten Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki YPG/PKK hedeflerini top ve füze atışları vurmaya başladı. Top ve füzelerin ateşlendiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Geçtiğimiz yıl diploması olmadığı halde diş kliniği açıp işlettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Aydın Zafer S.'nin adı dolandırıcılık suçlamasıyla yeniden gündeme geldi. Aydın Zafer S.'nin İstanbul Şirinevler'de tanıştığı D.Z. isimli kadını 'evlilik vaadiyle' dolandırarak, 620 bin TL'sini aldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl diploması olmadığı halde diş kliniği açıp işlettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Aydın Zafer S.'nin adı dolandırıcılık suçlamasıyla yeniden gündeme geldi. Aydın Zafer S.'nin İstanbul Şirinevler'de tanıştığı D.Z. isimli kadını 'evlilik vaadiyle' dolandırarak, 620 bin TL'sini aldığı öğrenildi.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi. Gelişmeler, heyecanla takip edilirken Alper Gezeravcı adına açılan bir Instagram hesabı, 600 bin takipçiye ulaştı. Hesaptan paylaşılan sözde soru-cevap, sosyal medyada viral oldu ve gerçekmiş gibi servis edildi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi. Gelişmeler, heyecanla takip edilirken Alper Gezeravcı adına açılan bir Instagram hesabı, 600 bin takipçiye ulaştı. Hesaptan paylaşılan sözde soru-cevap, sosyal medyada viral oldu ve gerçekmiş gibi servis edildi.

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılar, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada deplasmandan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılar, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada deplasmandan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Rusya’da Yekaterinburg-St.Petersburg seferi yapan yolcu treninin kondüktörü, trende bulduğu Twix adlı evcil kediyi, 'sokak kedisi' sanarak Kirov kenti yakınlarında eksi 30 derece soğuk olan bir bölgede trenden attı. Sahiplerinin kediyi trende bulamaması üzerine arama çalışması başlatılırken, Twix'in soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Rusya’da Yekaterinburg-St.Petersburg seferi yapan yolcu treninin kondüktörü, trende bulduğu Twix adlı evcil kediyi, 'sokak kedisi' sanarak Kirov kenti yakınlarında eksi 30 derece soğuk olan bir bölgede trenden attı. Sahiplerinin kediyi trende bulamaması üzerine arama çalışması başlatılırken, Twix'in soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren geçerli olmak üzere 28 kent için 'sarı' kodlu uyarı verdi. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun belirli bölgeleri için yoğun kar yağışı beklentisi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren geçerli olmak üzere 28 kent için 'sarı' kodlu uyarı verdi. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun belirli bölgeleri için yoğun kar yağışı beklentisi bulunuyor.

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Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demitaş’ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için aday olacağı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Başak Demirtaş, "DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demitaş’ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için aday olacağı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Başak Demirtaş, "DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

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Sibirya'da binlerce yıl boyunca donmuş toprakların derinliklerinde hapsolmuş olan mikroorganizmalar, artan buzul erimesi ve gemicilik faaliyetlerinin hızlanması sonucunda salgın hastalık riski oluşturmaya başladı. Araştırmacı JeanMichel Claverie, "Şu anda somut bir tehditle karşı karşıyayız" ifadesini kullanarak durumun ciddiyetini vurguladı.

Sibirya'da binlerce yıl boyunca donmuş toprakların derinliklerinde hapsolmuş olan mikroorganizmalar, artan buzul erimesi ve gemicilik faaliyetlerinin hızlanması sonucunda salgın hastalık riski oluşturmaya başladı. Araştırmacı JeanMichel Claverie, "Şu anda somut bir tehditle karşı karşıyayız" ifadesini kullanarak durumun ciddiyetini vurguladı.

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İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 8'i tutuklandı.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 8'i tutuklandı.

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Sosyal medya hesabı üzerinden eşi Bianca Censori'yi yarı çıplak şekilde paylaşan şarkıcı Kanye West ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre West eski eşi Kim Kardashian'a benzediği için Censori'yi küçük düşürmek istemiş.

Sosyal medya hesabı üzerinden eşi Bianca Censori'yi yarı çıplak şekilde paylaşan şarkıcı Kanye West ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre West eski eşi Kim Kardashian'a benzediği için Censori'yi küçük düşürmek istemiş.

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Sunucu Bircan Bali, yeni sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisini açıkladı.

Sunucu Bircan Bali, yeni sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisini açıkladı.

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