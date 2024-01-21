Kondüktör, Evcil Kedi 'Twix'i Trenden Attı: Donarak Ölmesine Sebep Oldu!
Kondüktör, Evcil Kedi 'Twix'i Trenden Attı: Donarak Ölmesine Sebep Oldu!
Rusya’da Yekaterinburg-St.Petersburg seferi yapan yolcu treninin kondüktörü, trende bulduğu Twix adlı evcil kediyi, 'sokak kedisi' sanarak Kirov kenti yakınlarında eksi 30 derece soğuk olan bir bölgede trenden attı. Sahiplerinin kediyi trende bulamaması üzerine arama çalışması başlatılırken, Twix'in soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Olay sonrası sosyal medyada tepkiler yükselirken, Kondüktörün ceza alması için kampanya çalışması başlatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Olay, 11 Ocak’ta Yekaterinburg-St.Petersburg seferi yapan yolcu treninde meydana geldi. Trenin kondüktörü, sahibinin bulunduğu kompartımandan çıkan Twix adlı kediyi 'sokak kedisi' sanarak Kirov kenti yakınlarında trenden attı.
Sahibinin trende olmadığını fark etmesi sonrası bırakıldığı yerde yapılan aramalarda trenden atılan Twix'in soğuk hava nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Demiryolu şirketi RZD’den yapılan açıklamada, “Kedi Twix'in ölümünden dolayı içtenlikle üzüntü duyuyor ve sahiplerinden özür diliyoruz. Şirket, durumu daha ayrıntılı bir şekilde anlamamızı sağlayan bir iç soruşturma yürütmüştür. Düzenleyici belgelerdeki bazı eksiklikler, personel ve yolcunun karşılıklı sorumluluk eksikliği ve tesadüfi koşullar trajik kazaya yol açmıştır. Gelecekte benzer olayların tekrar yaşanmasını önlemek amacıyla, RZD tarafından işletilen uzun mesafe trenlerinde evcil hayvanların taşınmasına ilişkin belgelerde halihazırda değişiklikler yapılmaktadır. Kondüktörlerin hayvanları trenden indirmesi yasaklanacak: böyle durumlarda, bulunan hayvanın mola yerlerinde çalışanlara teslim edilmesi ve ardından hayvan koruma örgütlerinin temsilcilerinin aranması öngörülüyor” denildi.
Olayın basına yansıması ve sosyal medyada yayılmasının ardından hayvan severler, yaşanan duruma tepki gösterdi. Rus medyası, yaklaşık 70 bin kişinin, başlatılan kampanya kapsamında kondüktörün işine son verilmesi ve hakkında adli soruşturma başlatılması talebinde bulunduğunu belirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın