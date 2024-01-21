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Kilis'te Hareketli Dakikalar! TSK, Suriye'nin Kuzeyindeki YPG/PKK Mevzilerini Vurmaya Başladı

Kilis'te Hareketli Dakikalar! TSK, Suriye'nin Kuzeyindeki YPG/PKK Mevzilerini Vurmaya Başladı

Terör TSK
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.01.2024 - 00:49

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kilis'ten Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki YPG/PKK hedeflerini top ve füze atışları vurmaya başladı. Top ve füzelerin ateşlendiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. 

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gece saatlerinde başlattığı yoğun füze ve topçu atışlarıyla Tel Rıfat'ta bulunan YPG/PKK mevzilerini vurmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gece saatlerinde başlattığı yoğun füze ve topçu atışlarıyla Tel Rıfat'ta bulunan YPG/PKK mevzilerini vurmaya başladı.

TSK'nın bölgeye yaptığı atışların görüntüleri Kilis'te yaşayan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

TSK'nın bölgeye yaptığı atışların görüntüleri Kilis'te yaşayan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yapılan roket atışları bölgedeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. 🎥

Bölgede top ve obüs atışlarının yanı sıra F16 uçuşlarının da yapıldığı iddiaları sosyal medyada yer aldı. 🎥

Öte yandan operasyona ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan operasyona ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi.
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