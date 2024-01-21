Kilis'te Hareketli Dakikalar! TSK, Suriye'nin Kuzeyindeki YPG/PKK Mevzilerini Vurmaya Başladı
Kilis'te Hareketli Dakikalar! TSK, Suriye'nin Kuzeyindeki YPG/PKK Mevzilerini Vurmaya Başladı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kilis'ten Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki YPG/PKK hedeflerini top ve füze atışları vurmaya başladı. Top ve füzelerin ateşlendiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gece saatlerinde başlattığı yoğun füze ve topçu atışlarıyla Tel Rıfat'ta bulunan YPG/PKK mevzilerini vurmaya başladı.
TSK'nın bölgeye yaptığı atışların görüntüleri Kilis'te yaşayan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yapılan roket atışları bölgedeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. 🎥
Bölgede top ve obüs atışlarının yanı sıra F16 uçuşlarının da yapıldığı iddiaları sosyal medyada yer aldı. 🎥
Öte yandan operasyona ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi.
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