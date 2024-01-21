Yeni Bir Salgına Yol Açabilir! Bilim İnsanlarından "Arktik Zombi Virüsü" Açıklaması
Yeni Bir Salgına Yol Açabilir! Bilim İnsanlarından "Arktik Zombi Virüsü" Açıklaması
Sibirya'da binlerce yıl boyunca donmuş toprakların derinliklerinde hapsolmuş olan mikroorganizmalar, artan buzul erimesi ve gemicilik faaliyetlerinin hızlanması sonucunda salgın hastalık riski oluşturmaya başladı. Araştırmacı JeanMichel Claverie, 'Şu anda somut bir tehditle karşı karşıyayız' ifadesini kullanarak durumun ciddiyetini vurguladı.
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Bilim dünyası, önemli bir salgın tehdidiyle karşı karşıya olduğumuz konusunda uyarılarda bulunuyor. Araştırmacılar, Arktik'te donmuş halde bulunan eski virüslerin iklim değişikliği etkisiyle çözülebileceğini ve potansiyel bir büyük salgına yol açabileceğini vurguluyor.
“Yeni bir salgın başlatma potansiyeline sahip virüsler var”
İddia, Rotterdam'daki Erasmus Tıp Merkezi'nden virolog Marion Koopmans tarafından da kabul gördü.
2014 yılında Claverie liderliğindeki bir araştırma ekibi, Sibirya'daki donmuş toprakta binlerce yıl boyunca yaşayan virüsleri incelemişti.
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Hayatımızda birşey eksik diyorduk bizde sende gel tam olsun 👏
Virüs yoktur, olsaydı biz görürdük diyen mallara virüs bir şey yapamaz
Çok uzun yıllardır donmuş bekleyen topraktan neler çıkabileceği başlı başına bir korku filmi zaten.