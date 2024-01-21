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Yeni Bir Salgına Yol Açabilir! Bilim İnsanlarından "Arktik Zombi Virüsü" Açıklaması

Yeni Bir Salgına Yol Açabilir! Bilim İnsanlarından "Arktik Zombi Virüsü" Açıklaması

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
21.01.2024 - 19:54

Sibirya'da binlerce yıl boyunca donmuş toprakların derinliklerinde hapsolmuş olan mikroorganizmalar, artan buzul erimesi ve gemicilik faaliyetlerinin hızlanması sonucunda salgın hastalık riski oluşturmaya başladı. Araştırmacı JeanMichel Claverie, 'Şu anda somut bir tehditle karşı karşıyayız' ifadesini kullanarak durumun ciddiyetini vurguladı.

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Bilim dünyası, önemli bir salgın tehdidiyle karşı karşıya olduğumuz konusunda uyarılarda bulunuyor. Araştırmacılar, Arktik'te donmuş halde bulunan eski virüslerin iklim değişikliği etkisiyle çözülebileceğini ve potansiyel bir büyük salgına yol açabileceğini vurguluyor.

Bilim dünyası, önemli bir salgın tehdidiyle karşı karşıya olduğumuz konusunda uyarılarda bulunuyor. Araştırmacılar, Arktik'te donmuş halde bulunan eski virüslerin iklim değişikliği etkisiyle çözülebileceğini ve potansiyel bir büyük salgına yol açabileceğini vurguluyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, 'Methuselah' veya 'zombi virüsleri' olarak adlandırılan mikroplar, bu endişeleri dile getiren araştırmacılar tarafından izole edilmiş durumda. Bilim insanları, eski mikroorganizmaların sebep olduğu hastalığın erken vakalarını tespit etmek amacıyla bir Arktik izleme ağı oluşturma çalışmalarını hızlandırdığını ifade ediyor.

“Yeni bir salgın başlatma potansiyeline sahip virüsler var”

“Yeni bir salgın başlatma potansiyeline sahip virüsler var”

Aix-Marseille Üniversitesi'nden genetik uzmanı Jean-Michel Claverie, 'Şu anda pandemik tehditlere ilişkin analizler, güney bölgelerde ortaya çıkıp daha sonra kuzeye yayılabilecek hastalıklara odaklanıyor. Buna karşılık, kuzeyde ortaya çıkıp güneye doğru ilerleyebilecek bir salgına çok az önem veriliyor. Bunun bir ihmal olduğuna inanıyorum. Orada insanlara bulaşıp yeni bir salgın başlatma potansiyeline sahip virüsler var” dedi.

İddia, Rotterdam'daki Erasmus Tıp Merkezi'nden virolog Marion Koopmans tarafından da kabul gördü.

İddia, Rotterdam'daki Erasmus Tıp Merkezi'nden virolog Marion Koopmans tarafından da kabul gördü.

Koopmans, 'Permafrostta (donmuş toprak) hangi virüslerin bulunduğunu bilmiyoruz, ancak bir salgını tetikleyebilecek virüsün (örneğin çocuk felcinin eski bir türü) olabileceğine dair gerçek bir risk olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şeyin olabileceğini varsaymamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

2014 yılında Claverie liderliğindeki bir araştırma ekibi, Sibirya'daki donmuş toprakta binlerce yıl boyunca yaşayan virüsleri incelemişti.

2014 yılında Claverie liderliğindeki bir araştırma ekibi, Sibirya'daki donmuş toprakta binlerce yıl boyunca yaşayan virüsleri incelemişti.

Donmuş toprağın soğuk, karanlık ve oksijensiz olmasından dolayı virüslerden bazılarının yaklaşık 50 bin yıldır yaşadığı ifade edilmişti.

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piyanist

Hayatımızda birşey eksik diyorduk bizde sende gel tam olsun 👏

The_Green berets

Virüs yoktur, olsaydı biz görürdük diyen mallara virüs bir şey yapamaz

Arwen

Çok uzun yıllardır donmuş bekleyen topraktan neler çıkabileceği başlı başına bir korku filmi zaten.