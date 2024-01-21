Yeni Bir Salgına Yol Açabilir! Bilim İnsanlarından "Arktik Zombi Virüsü" Açıklaması

The Guardian'da yer alan habere göre, 'Methuselah' veya 'zombi virüsleri' olarak adlandırılan mikroplar, bu endişeleri dile getiren araştırmacılar tarafından izole edilmiş durumda. Bilim insanları, eski mikroorganizmaların sebep olduğu hastalığın erken vakalarını tespit etmek amacıyla bir Arktik izleme ağı oluşturma çalışmalarını hızlandırdığını ifade ediyor.