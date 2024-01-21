Meteoroloji'den 28 Kente Sarı Kodlu Uyarı: Kar Yağışı Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren geçerli olmak üzere 28 kent için 'sarı' kodlu uyarı verdi. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun belirli bölgeleri için yoğun kar yağışı beklentisi bulunuyor.