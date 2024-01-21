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Meteoroloji'den 28 Kente Sarı Kodlu Uyarı: Kar Yağışı Etkili Olacak

Meteoroloji'den 28 Kente Sarı Kodlu Uyarı: Kar Yağışı Etkili Olacak

hava durumu kar yağışı
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.01.2024 - 19:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren geçerli olmak üzere 28 kent için 'sarı' kodlu uyarı verdi. İç  Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun belirli bölgeleri için yoğun kar yağışı beklentisi bulunuyor.

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Ülke genelinde devam eden soğuk ve yağışlı hava yeni hafta ile birlikte etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni haftada 28 il için sarı kodlu uyarı verdi.

Ülke genelinde devam eden soğuk ve yağışlı hava yeni hafta ile birlikte etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni haftada 28 il için sarı kodlu uyarı verdi.

Bu gece saatlerinden itibaren Kars, Ardahan, Ağrı ve çevre iller, özellikle Erzurum çevresi ile Muş'un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Bu gece saatlerinden itibaren Kars, Ardahan, Ağrı ve çevre iller, özellikle Erzurum çevresi ile Muş'un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Yapılan paylaşımda yağış beklenen bölgelerde kar kalınlığının 10 ila 20 santime ulaşabileceği belirtildi.

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Sarı kod verilen illerin sıralaması şu şekilde 👇

Sarı kod verilen illerin sıralaması şu şekilde 👇
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