Meteoroloji'den 9 Şehir Uyarı Geldi: 'Aşırı Yağış'lar Olacak!
Meteoroloji'den 9 Şehir Uyarı Geldi: 'Aşırı Yağış'lar Olacak!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 kent için turuncu, 8 kent için ise sarı uyarıda bulundu. MGM'nin uyarısında vatandaşlardan sel, su baskını ve heyelana karşı dikkatli olması istendi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın beklenen aşırı yağışlar nedeniyle Balıkesir için turuncu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa için ise sarı uyarıda bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu uyarıda "Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" denildi.
Beklenen yağışlarla ilgili bir açıklama da AFAD'dan geldi. AFAD'ın sosyal medya X hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
* "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 18 Ocak Perşembe günü; Balıkesir'in batı ilçelerine bu akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Havran ve Burhaniye'de kuvvetli, Edremit'te çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
* 19 Ocak Cuma günü; İstanbul'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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* Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."
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mevsim normali,gecen sene kurakti,abartacak bisiy yok pompanedio.
benim olduğum şehirde Yağmur yağmasaydı şaşardım. kan çıkıyor boşuna Rizeli değilim 😂😂