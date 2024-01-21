Sahte Diş Hekiminin Adı Yeni Skandala Karıştı: 'Evlilik Vaadiyle' Kandırıp, Paralarını Çalmış
Sahte Diş Hekiminin Adı Yeni Skandala Karıştı: 'Evlilik Vaadiyle' Kandırıp, Paralarını Çalmış
Geçtiğimiz yıl diploması olmadığı halde diş kliniği açıp işlettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Aydın Zafer S.'nin adı dolandırıcılık suçlamasıyla yeniden gündeme geldi. Aydın Zafer S.'nin İstanbul Şirinevler'de tanıştığı D.Z. isimli kadını 'evlilik vaadiyle' dolandırarak, 620 bin TL'sini aldığı öğrenildi.
Kaynak: Halk TV
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Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Bahçelievler Şirinevler’deki bir teknik servise giden D. Z., iş yeri sahibi tarafından Aydın Zafer S. ile tanıştırıldı. İş yeri sahibi Zafer S.'yi diş doktoru olarak tanıttı.
Halk TV'de yer alan bilgiye göre, Bir süre görüşmeye devam eden Aydın Zafer S. ile D. Z. arasında yakınlık oluştu. İddiaya göre, Aydın Zafer S. bu kişiye evlilik vaadinde bulundu. D. Z.’den toplam 622 bin TL para alan Aydın Zafer S., paranın iadesi için çeşitli bahanelerde bulundu.
Savcılık başvurusunda, Aydın Zafer S. için “Şüpheli kendisini diş hekimi olarak tanıttı" diyen D. Z. başvusunun devamıda "Klinik sahibi olduğunu beyan etti. Şahsımı dolandırdı; tehdit, şantaj ve hakaret etti. Halihazırda şüpheli şahsıma karşı fiilerini sürdürmekte. Kendi canımın tehlikede olması ile birlikte 1997 yılında babamı ve 1998 yılında annemi kaybettim. Şüphelinin kardeşlerime zarar vermekle beni tehdit ettikçe travmalarım yeniden nüksetmekte” ifadelerini kullandı.
Hakkında dava açılması talep edilen Aydın Zafer S., geçen yılın başında ise Hakkari'de diş hekimliği unvanı olmadan ruhsatsız diş kliniği açıp işlettiği gerekçesi ile gözaltına alınmıştı.
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Adam ülkedeki potansiyelin farkında,daha çok ekmek yer
Evleneceksiniz diye neden para veriyorlar ben halen çözemedim bu yöntemi milyonlar kaptıran var.. Varsa öyleleri bana ulaşsın dolandırma falanda yok evleneli... Devamını Gör