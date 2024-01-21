Büyükçekmece Belediyesi'ne Yapılan Rüşvet Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı
Büyükçekmece Belediyesi'ne Yapılan Rüşvet Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı
İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 8'i tutuklandı.
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Eskice Mahallesi'nde bulunan 140 villanın imarında usulsüzlük yapıldığı yönünde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta yapılan operasyonda çok sayıdaki kişi gözaltına alınmıştı.
Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.
140 villa ile ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı.
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