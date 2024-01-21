Büyükçekmece Belediyesi'ne Yapılan Rüşvet Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'ın da aralarında bulunduğu 7'si belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişinin gözaltına alınma nedeni 'Nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtekarlık' olarak açıklanmıştı.