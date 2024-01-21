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Büyükçekmece Belediyesi'ne Yapılan Rüşvet Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Büyükçekmece Belediyesi'ne Yapılan Rüşvet Operasyonunda 8 Kişi Tutuklandı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
21.01.2024 - 23:38

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 8'i tutuklandı.

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Eskice Mahallesi'nde bulunan 140 villanın imarında usulsüzlük yapıldığı yönünde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta yapılan operasyonda çok sayıdaki kişi gözaltına alınmıştı.

Eskice Mahallesi'nde bulunan 140 villanın imarında usulsüzlük yapıldığı yönünde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta yapılan operasyonda çok sayıdaki kişi gözaltına alınmıştı.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'ın da aralarında bulunduğu 7'si belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişinin gözaltına alınma nedeni 'Nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtekarlık' olarak açıklanmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Tutuklananlar arasında inşaat firması sahibi Ali G. ile Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'ın da bulunduğu ifade edildi.

140 villa ile ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı.

140 villa ile ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yıkılması için İstanbul Valiliği'ne yazı gönderilen villaların hiçbir temel atılmadan yapıldığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerin yapılmadığı belirlendi. Usulsüz yapılan inşaata belediye personeli tarafından rüşvet karşılığında inşaat ruhsatı verildiği öğrenildi.

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