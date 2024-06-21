21 Haziran Yaz Gün Dönümünde Neler Olur? 21 Haziran'ın Özellikleri Nedir, Neden En Uzun Gündüzdür?

21 Haziran, yılın en uzun günüdür ve bu özel gün 'yaz gün dönümü' olarak adlandırılır. Bu tarihte, güneş ışınları Yengeç Dönencesine dik açı ile gelir ve bu durum, dünya üzerindeki gece-gündüz döngüsünde belirgin değişikliklere yol açar. Yukarıda da söz ettiğimiz gibi bugün; Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanırken, Güney yarım kürede en uzun gece yaşanır. Bu tarihten sonra, Kuzey yarım kürede gündüz süreleri kısalmaya, Güney yarım kürede ise gece süreleri kısalmaya başlar.

Yaz gün dönümü, güneş ışınlarının Yengeç Dönencesine en dik açıyla geldiği ve Kuzey yarım küreye en yoğun ışığı sağladığı bir gündür. Güney yarım kürede ise, güneş ışınları daha eğik bir açıyla gelir ve bu da en uzun geceyi oluşturur. 21 Haziran'dan itibaren, Kuzey yarım küredeki gündüz süreleri kısalmaya başlar, bu da yazın sonuna doğru ilerlediğimizi gösterir. Öte yandan, Güney yarım kürede geceler uzamaya başlar, bu da kışın başlangıcını işaret eder.