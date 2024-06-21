21 Haziran Yaz Gün Dönümünde Neler Olur? 21 Haziran'ın Özellikleri Nedir, Neden En Uzun Gündüzdür?
21 Haziran Yaz Gün Dönümünde Neler Olur? 21 Haziran'ın Özellikleri Nedir, Neden En Uzun Gündüzdür?
Kuzey yarım kürede yılın uzun günü başlıyor. Astronomik anlamda yazın başlangıcını temsil eden 21 Haziran, yaz gün dönümünde Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik olarak gelecek. Peki, 21 Haziran yaz gün dönümü nedir? En uzun gün ne zaman? 21 Haziran'da Kuzey yarım kürede neler yaşanır? 21 Haziran neden en uzun gün?
İşte, detaylar...
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21 Haziran'da Neler Olur?
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Yılın ikinci gün dönümü ise 21 Aralık'tır!
21 Haziran Yaz Gün Dönümü Nedir?
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Bunu biliyor muydunuz? Yaz gün dönümü her yıl aynı güne denk gelmez!
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