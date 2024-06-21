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21 Haziran Yaz Gün Dönümünde Neler Olur? 21 Haziran'ın Özellikleri Nedir, Neden En Uzun Gündüzdür?

21 Haziran Yaz Gün Dönümünde Neler Olur? 21 Haziran'ın Özellikleri Nedir, Neden En Uzun Gündüzdür?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 09:26

Kuzey yarım kürede yılın uzun günü başlıyor. Astronomik anlamda yazın başlangıcını temsil eden 21 Haziran, yaz gün dönümünde Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik olarak gelecek. Peki, 21 Haziran yaz gün dönümü nedir? En uzun gün ne zaman? 21 Haziran'da Kuzey yarım kürede neler yaşanır? 21 Haziran neden en uzun gün? 

İşte, detaylar...

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21 Haziran'da Neler Olur?

21 Haziran'da Neler Olur?

Gün dönümü her yıl 2 kez gerçekleşir. 21 Haziran yaz gün dönümü, Kuzey yarım kürede yaz başlangıcı olarak kabul edilir. Gün dönümü, Güney yarım küreyi de etkiler, bugün Güney yarım kürede ise kış başlangıcı olarak kabul edilir. 

  • Güneş ışınları bu tarihte Yengeç dönencesine dik (90 derecelik açıyla) olarak gelir. 

  • Kuzey yarım kürede en uzun gündüz, Güney yarım kürede ise en kısa gündüz yaşanır. 

  • Bu tarihten itibaren; Kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya, Güney yarım kürede gündüzler uzamaya başlar. 

  • Ayrıca, Kuzey yarım kürede gölgelerin en kısa olduğu gündüz yaşanır.

Yılın ikinci gün dönümü ise 21 Aralık'tır!

Yılın ikinci gün dönümü ise 21 Aralık'tır!

Kış gün dönümü olarak bilinen 21 Aralık tarihinde ise güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açıyla gelir. 

  • Bu tarihten itibaren; Kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya, Güney yarım kürede ise gündüzler kısalmaya başlar. 

  • Kuzey yarım kürede en uzun gece, Güney yarım kürede ise en kısa gece yaşanır. 

  • Ayrıca, bu tarih Kuzey yarım kürede kışın, Güney yarım kürede kışın başlangıcı sayılar. 

  • 21 Aralık, Kuzey yarım kürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.

21 Haziran Yaz Gün Dönümü Nedir?

21 Haziran Yaz Gün Dönümü Nedir?

21 Haziran, yılın en uzun günüdür ve bu özel gün 'yaz gün dönümü' olarak adlandırılır. Bu tarihte, güneş ışınları Yengeç Dönencesine dik açı ile gelir ve bu durum, dünya üzerindeki gece-gündüz döngüsünde belirgin değişikliklere yol açar. Yukarıda da söz ettiğimiz gibi bugün; Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanırken, Güney yarım kürede en uzun gece yaşanır. Bu tarihten sonra, Kuzey yarım kürede gündüz süreleri kısalmaya, Güney yarım kürede ise gece süreleri kısalmaya başlar.

Yaz gün dönümü, güneş ışınlarının Yengeç Dönencesine en dik açıyla geldiği ve Kuzey yarım küreye en yoğun ışığı sağladığı bir gündür. Güney yarım kürede ise, güneş ışınları daha eğik bir açıyla gelir ve bu da en uzun geceyi oluşturur. 21 Haziran'dan itibaren, Kuzey yarım küredeki gündüz süreleri kısalmaya başlar, bu da yazın sonuna doğru ilerlediğimizi gösterir. Öte yandan, Güney yarım kürede geceler uzamaya başlar, bu da kışın başlangıcını işaret eder.

  • Yaz gün dönümünde, saat 12.00 olduğunda, Yengeç Dönencesinde gölgeler tamamen kaybolur. Bu, güneşin tamamen tepede olduğunu ve ışınlarının dik açıyla geldiğini gösterir. 

  • Ayrıca, aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Bu nedenle, Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat boyunca gündüz yaşanırken, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat boyunca gece yaşanır.

Ülkemizde En Uzun Gündüz Nerede Yaşanacak?

Ülkemizde En Uzun Gündüz Nerede Yaşanacak?

Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan Sinop, en uzun gündüz süresine sahip olan şehrimiz olacak. 21 Haziran'da, Sinop'ta yaklaşık 15 saat 15 dakika süren bir gündüz süresi yaşanması, gece süresinin ise sadece 8 saat 45 dakika olması bekleniyor. 

Öte yandan, ülkemizin en güneyinde yer alan Hatay'da ise gündüz süresi en kısa şehrimiz olacak. 21 Haziran'da Hatay'da gündüz süresi yaklaşık olarak 14 saat 39 dakika olurken, gece süresi ise 9 saat 21 dakika olacak.

Bunu biliyor muydunuz? Yaz gün dönümü her yıl aynı güne denk gelmez!

Bunu biliyor muydunuz? Yaz gün dönümü her yıl aynı güne denk gelmez!

Yaz gün dönümü her zaman 21 Haziran'da olmaz, 4 yılda bir 20 Haziran'da gerçekleşir. Bu, dünyanın eksen eğikliği ve yörünge hareketlerinden kaynaklanan bir durumdur. Bu nedenle, yaz gün dönümü her yıl aynı gün olmasa da, bugün dünya üzerindeki gece-gündüz döngüsünde önemli bir dönüm noktasını temsil eder.

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Gün Dönümü ve Ekinoks Tarihleri: Gün Dönümleri Ne Zaman?

Gün Dönümü ve Ekinoks Tarihleri: Gün Dönümleri Ne Zaman?

  • 21 Mart: Gece ve gündüz eşittir. Kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

  • 21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlar.

  • 23 Eylül: Gece ve gündüz eşittir. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. 

  • 21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Kuzey yarım kürede kış mevsiminin başlar.

21 Haziran Ritüelleri Nelerdir?

21 Haziran Ritüelleri Nelerdir?

Yaz gün dönümü ile birlikte önümüzdeki 6 ay için hedefler belirlemeliyiz. Yazın başlangıcından itibaren yılın geri kalan yarısını planlamalı, bunun için yüksek frekanslardan yararlanmalıyız. Bunu mümkün kılan ise günü karşılamak, günün ilk ışıklarından itibaren doğa ile iç içe olmaktır. 

21 Haziran'da şükretmek, Güneş'ten gelen enerjiyle beslenmek, doğada zaman geçirmek ve yazın gelişini kutlamak önemlidir. Bugün isteklerinizi bir kağıda yazabilir, hayatı neşeyle kucaklayabilir, meditasyon, yoga, doğa gezileri ve nefes çalışmalarıyla huzur bulabilirsiniz.

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