21 Ekim Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
21 Ekim Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 21 Ekim Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Narin Güran cinayetine ilişkin HTS kayıtları ve DNA incelemeleri dahil tüm deliller savcılığa teslim edildi. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlarla örtülü halde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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Geçtiğimiz saatlerde gelen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberi, medyanın gündemine oturdu. Farklı mecralardan bilgiler aktarılırken, bir Twitter (X) kullanıcısının 15 Mayıs'ta Fetullah Gülen'in öleceğini bildiği ortaya çıktı.
Survivor'la hayatımıza giren ve daha sonra şarkıcılığa soyunan Aleyna Kalaycıoğlu, kardeşi Cansu'nun engeliyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; adı sürekli farklı isimlerle anılan Kerem Bürsin'in, Sabancılar'ın torunu Melisa Tapan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Bursada Bugün isimli haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini rahmet okuyarak duyurdu. Hatasını fark eden Komitgan sosyal medya hesabı üzerinen 'ÖLDÜ' mesajını paylaştı. Aysın Komitgan, 'Mekanı cennet olsun' ifadesini kullanması nedeniyle 'suç ve suçluyu övmek' ve 'terör propagandası yapmak' iddialarıyla gözaltına alındı.
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Röportaj Adam Mahsun Karaca, Cihangir Kennedy olarak bilinen sosyal medya fenomenini ziyaret etti ancak daha sonra takipçilerine tatsız bir haber verdi...
Kaldığı otelin balkonundan madde etkisindeyken düştüğü öne sürülen eski One Direction üyesi Liam Payne hakkında yeni bir gelişme yaşandı. TMZ'nin haberine göre Liam Payne'in otopsi sonucunda 'pembe kokain' bulundu.
32 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, yayınlanan bir endekse göre hesaplanan geliriyle ismini ''milyarder'' olarak yazdırmayı başarmıştı. Genç yaşına rağmen yaptığı atılımlar ve başarılı kariyeriyle ünlü iş hayatı dergisi Forbes'un da dikkatini çekmeyi başardı. Forbes, Gomez'i övgülere boğdu.
Konya’da Alkollü Bir Vatandaş Otobüsün Önünü Keserek Zor Anlar Yaşattı: "Yav Beyefendi Bu İnsanlar Kim?"
Diyarbakır Belediyesi, Kerimcan Durmaz’ın Çağrısı Üzerine Tarihi Surlara Korkuluk Yaptırdı
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Güçlü sesiyle tanıdığımız şarkıcı Kibariye, sahne aldığı bir mekanda oldukça çarpıcı bir yorumda bulundu. Günümüzde ünlü olan birçok şarkıcıyı hedefine alan ünlü isim, meslektaşlarına meydan okurcasına çıkıştı.
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