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Röportaj Adam Mahsun Ünlü Fenomen Cihangir Kennedy ile İlgili Yardım Çağrısında Bulundu

Röportaj Adam Mahsun Ünlü Fenomen Cihangir Kennedy ile İlgili Yardım Çağrısında Bulundu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
21.10.2024 - 20:05

Röportaj Adam Mahsun Karaca, Cihangir Kennedy olarak bilinen sosyal medya fenomenini ziyaret etti ancak daha sonra takipçilerine tatsız bir haber verdi...

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Sosyal medya kullanıcıları onu Cihangir Kennedy olarak biliyor çünkü kendini tanıtma şekli öyle. Kendisi Amerika'nın sahibi, 3301'in kendisi ve Kennedy'nin oğlu...

Sosyal medya kullanıcıları onu Cihangir Kennedy olarak biliyor çünkü kendini tanıtma şekli öyle. Kendisi Amerika'nın sahibi, 3301'in kendisi ve Kennedy'nin oğlu...

Elbette bütün bunların hiç bir gerçekliği yok ama Cihangir Kennedy videolarıyla içimize o kadar işledi ki, onu olduğu haliyle kabul edip sevdik.

Elbette bütün bunların hiç bir gerçekliği yok ama Cihangir Kennedy videolarıyla içimize o kadar işledi ki, onu olduğu haliyle kabul edip sevdik.
www.technopat.net

Daha önce Changir Kennedy'i ziyarete giden Röportaj Adam Mahsun Karaca, bugün yine eski dostunu görmeye gitti.

Daha önce Changir Kennedy'i ziyarete giden Röportaj Adam Mahsun Karaca, bugün yine eski dostunu görmeye gitti.

Ancak bu kez verdiği haberler pek iç açıcı olmadı.

Ancak bu kez verdiği haberler pek iç açıcı olmadı.

Mahsun, Cihangir Kennedy'nin uyuşturucuya alıştırıldığını söyledi ve yardım çağrısında bulundu.

Mahsun, Cihangir Kennedy'nin uyuşturucuya alıştırıldığını söyledi ve yardım çağrısında bulundu.
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