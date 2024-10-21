Konya’da Alkollü Bir Vatandaş Otobüsün Önünü Keserek Zor Anlar Yaşattı: "Yav Beyefendi Bu İnsanlar Kim?"

Konya’da ilginç bir olay meydana geldi. Alkollü bir vatandaş, bir otobüsün önünü keserek şoföre zor anlar yaşattı. Olayın görüntüleri, @konyaguncelcomtr isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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Vatandaş, otobüs şoförüne soru yağmuruna tutarak, “Yav beyefendi, bu insanlar kim? Niye taşıyorsunuz? Ben görüyorum sabah, öğle, akşam taşıyorsunuz bu insanları.” dedi.
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Otobüs şoförü, yolu kesen vatandaşa açıklama yapmaya çalışsa da bu çabası sonuç vermedi. Konya’da yaşanan bu ilginç olay, sosyal medyada gündem oldu.
O anlar için👇📽️
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gördüğüm bu insanlar kim :))))