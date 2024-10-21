Konya’da Alkollü Bir Vatandaş Otobüsün Önünü Keserek Zor Anlar Yaşattı: "Yav Beyefendi Bu İnsanlar Kim?"

Çorabı Yırtık Olduğu İçin Bir Teyzeden Uyarı Aldığı Anları Paylaşan Kadın: “Çok Kötü Gözüküyor”

5 Euro Olan Alman Döneri ile Türk Dönerini Kıyaslayan Vatandaş Sosyal Medyada Viral Oldu

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