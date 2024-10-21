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Konya’da Alkollü Bir Vatandaş Otobüsün Önünü Keserek Zor Anlar Yaşattı: "Yav Beyefendi Bu İnsanlar Kim?"

Konya’da Alkollü Bir Vatandaş Otobüsün Önünü Keserek Zor Anlar Yaşattı: "Yav Beyefendi Bu İnsanlar Kim?"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 23:57

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Konya’da ilginç bir olay meydana geldi. Alkollü bir vatandaş, bir otobüsün önünü keserek şoföre zor anlar yaşattı. Olayın görüntüleri, @konyaguncelcomtr isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Vatandaş, otobüs şoförüne soru yağmuruna tutarak, “Yav beyefendi, bu insanlar kim? Niye taşıyorsunuz? Ben görüyorum sabah, öğle, akşam taşıyorsunuz bu insanları.” dedi.

Vatandaş, otobüs şoförüne soru yağmuruna tutarak, “Yav beyefendi, bu insanlar kim? Niye taşıyorsunuz? Ben görüyorum sabah, öğle, akşam taşıyorsunuz bu insanları.” dedi.

Otobüs şoförü, yolu kesen vatandaşa açıklama yapmaya çalışsa da bu çabası sonuç vermedi. Konya’da yaşanan bu ilginç olay, sosyal medyada gündem oldu.

Otobüs şoförü, yolu kesen vatandaşa açıklama yapmaya çalışsa da bu çabası sonuç vermedi. Konya’da yaşanan bu ilginç olay, sosyal medyada gündem oldu.

O anlar için👇📽️

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gördüğüm bu insanlar kim :))))