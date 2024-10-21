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Annesi Üzülmesin Diye Yayın Açtı: Doğum Gününü Yalnız Geçiren Kerem Aktürkoğlu Duygu Seli Yaşattı

Annesi Üzülmesin Diye Yayın Açtı: Doğum Gününü Yalnız Geçiren Kerem Aktürkoğlu Duygu Seli Yaşattı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
21.10.2024 - 23:16

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Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, doğum gününü ülkesinden uzakta geçirmenin hüznünü yaşarken, oğlu uzaklarda ve yalnız olduğu için üzülen annesine, sevenlerinin yanında olduğunu göstermek istedi.

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Yayın açarak doğum gününü kutlayan başarılı futbolcu, binlerce hayranıyla canlı yayında buluştu. Annesini arayarak, "21 bin kişiyle doğum günümü kutluyoruz. Kekim de var, marketten aldım." diyerek yaşadığı mutluluğu paylaştı.

Yayın açarak doğum gününü kutlayan başarılı futbolcu, binlerce hayranıyla canlı yayında buluştu. Annesini arayarak, "21 bin kişiyle doğum günümü kutluyoruz. Kekim de var, marketten aldım." diyerek yaşadığı mutluluğu paylaştı.

Portekiz'de geçirdiği özel gününde ailesinden uzakta olsa da binlerce takipçisiyle doğum gününü kutlayan Kerem Aktürkoğlu, samimi anlarıyla duygu seli yaşattı. Kendisine nice mutlu yıllar diliyoruz!

Portekiz'de geçirdiği özel gününde ailesinden uzakta olsa da binlerce takipçisiyle doğum gününü kutlayan Kerem Aktürkoğlu, samimi anlarıyla duygu seli yaşattı. Kendisine nice mutlu yıllar diliyoruz!

İşte o anlar👇📽️

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