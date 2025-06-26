2025’te Dijital Platformlarda İzlemeye Doyamadığımız 13 Dizi

2025'in daha yarısı yeni dolmuşken dijital platformlarda öyle diziler geldi ki, sabah işe uykusuz gitmeyi göze aldık. Kimimiz zombilerden kaçtık, kimimiz kalbimizi yeniden eski sevgilimize kaptırdık, kimimiz ise galakside özgürlük mücadelesine katıldık. Ve evet... Yine 'Bu diziyi tek oturuşta bitirdim' pişmanlığı yaşayanlar kulübüne hoş geldin.

Netflix'ten Prime'a, Max'dan Disney+'a kadar tüm dijital platformları kasıp kavuran, izlenme rekorları kıran dizileri senin için derledik.