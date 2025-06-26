2025’te Dijital Platformlarda İzlemeye Doyamadığımız 13 Dizi
2025'in daha yarısı yeni dolmuşken dijital platformlarda öyle diziler geldi ki, sabah işe uykusuz gitmeyi göze aldık. Kimimiz zombilerden kaçtık, kimimiz kalbimizi yeniden eski sevgilimize kaptırdık, kimimiz ise galakside özgürlük mücadelesine katıldık. Ve evet... Yine 'Bu diziyi tek oturuşta bitirdim' pişmanlığı yaşayanlar kulübüne hoş geldin.
Netflix'ten Prime'a, Max'dan Disney+'a kadar tüm dijital platformları kasıp kavuran, izlenme rekorları kıran dizileri senin için derledik.
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1. Missing You
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2. Squid Game
3. Adolescence
4. Reacher
5. Kimler Geldi Kimler Geçti
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6. American Manhunt: Osama bin Laden
7. Andor
8. The Wheel of Time
9. Sonsuzluk Yolcusu
10. The Night Agent
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11. Sweet Magnolias
12. The White Lotus
13. Black Mirror
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