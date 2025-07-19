2025 Polislik Taban Puanları: Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) İçin TYT'den Kaç Net Gerekli?
2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, TYT oturumuna girerek polis olma hayali kuran adaylar taban puanları araştırmaya başladı. Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvuruları için gerekli olan TYT taban puanı, kontenjan durumu ve başvuru şartları merak ediliyor. Henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da önceki yıllarda uygulanan puanlar ve net ortalamaları adaylara yol gösteriyor.
Peki, PMYO 2025 taban puanı nedir? Polislik için TYT’den kaç puan gerekir? İşte detaylar...
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2025 Polislik Meslek Yüksekokulu (PMYO) Taban Puanları
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TYT’den Kaç Netle Polis Olunur?
2025 PMYO Kontenjan Sayısı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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