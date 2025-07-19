2025 Polislik Taban Puanları: Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) İçin TYT'den Kaç Net Gerekli?

TYT puanları yalnızca doğru-yanlış oranlarına değil, sınavdaki genel başarı düzeyine ve testlerin ağırlık katsayılarına göre hesaplanıyor. Bu nedenle her yıl aynı net sayısı farklı puanlara denk gelebiliyor. Ancak yaklaşık tahminlerle adayların ortalama kaç netle hangi puana ulaşabileceği şöyle değerlendirilebilir:

Yaklaşık 20 net yapan bir adayın ham puanı 201 civarında olurken, yerleştirme puanı 237'ye kadar çıkabiliyor.

30 net civarı yapan bir aday yaklaşık 231 ham puan, 267 civarında da yerleştirme puanı alabiliyor.

40 net seviyelerinde ise ham puan 261’e kadar yükselebiliyor ve yerleştirme puanı 297 civarında hesaplanıyor.

Bu veriler ışığında PMYO taban puanının 250 olarak uygulanmaya devam etmesi halinde, ortalama 30-35 net yapan adayların başvuru hakkı elde etmesi mümkün olabilir.