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2025 Polislik Taban Puanları: Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) İçin TYT'den Kaç Net Gerekli?

2025 Polislik Taban Puanları: Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) İçin TYT'den Kaç Net Gerekli?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.07.2025 - 15:48

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, TYT oturumuna girerek polis olma hayali kuran adaylar taban puanları araştırmaya başladı. Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvuruları için gerekli olan TYT taban puanı, kontenjan durumu ve başvuru şartları merak ediliyor. Henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da önceki yıllarda uygulanan puanlar ve net ortalamaları adaylara yol gösteriyor. 

Peki, PMYO 2025 taban puanı nedir? Polislik için TYT’den kaç puan gerekir? İşte detaylar...

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2025 Polislik Meslek Yüksekokulu (PMYO) Taban Puanları

2025 Polislik Meslek Yüksekokulu (PMYO) Taban Puanları

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PMYO başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla 2025 yılına ait resmi taban puanlar da şu an için açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllarda belirlenen puanlar, bu yılki süreci öngörmek açısından referans alınabilir. 2024 yılında PMYO başvurusu yapabilmek için adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 250 ham puan almış olmaları gerekiyordu. 2025 için de benzer bir puan barajının uygulanması bekleniyor. Kesin bilgiler, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak başvuru kılavuzunda yer alacak.

TYT’den Kaç Netle Polis Olunur?

TYT’den Kaç Netle Polis Olunur?

TYT puanları yalnızca doğru-yanlış oranlarına değil, sınavdaki genel başarı düzeyine ve testlerin ağırlık katsayılarına göre hesaplanıyor. Bu nedenle her yıl aynı net sayısı farklı puanlara denk gelebiliyor. Ancak yaklaşık tahminlerle adayların ortalama kaç netle hangi puana ulaşabileceği şöyle değerlendirilebilir:

  • Yaklaşık 20 net yapan bir adayın ham puanı 201 civarında olurken, yerleştirme puanı 237'ye kadar çıkabiliyor.

  • 30 net civarı yapan bir aday yaklaşık 231 ham puan, 267 civarında da yerleştirme puanı alabiliyor.

  • 40 net seviyelerinde ise ham puan 261’e kadar yükselebiliyor ve yerleştirme puanı 297 civarında hesaplanıyor.

Bu veriler ışığında PMYO taban puanının 250 olarak uygulanmaya devam etmesi halinde, ortalama 30-35 net yapan adayların başvuru hakkı elde etmesi mümkün olabilir.

2025 PMYO Kontenjan Sayısı

2025 PMYO Kontenjan Sayısı

2025 yılına ait PMYO öğrenci kontenjanları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 2.500 asıl aday kontenjanı belirlenmişti. Bu kontenjanın 2.000’i erkek, 500’ü ise kadın adaylar için ayrılmıştı. Yeni dönem başvuru kılavuzu açıklandığında, kontenjan sayısı ve başvuru takvimi gibi detaylar da netleşmiş olacak. Adayların bu süreçte resmi duyuruları takip etmeleri büyük önem taşıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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