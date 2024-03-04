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2024'ün Oscar Sahiplerini Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

2024'ün Oscar Sahiplerini Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Sinema film Oscar
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 17:28

Bu yıl 96. kez düzenlenecek olan 2024 Oscar Ödülleri'nde senin favorin hangisiyse hemen işaretle! 👇

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1. "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" kategorisiyle başlayalım.

2. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

3. En İyi Erkek Oyuncu

4. En İyi Kadın Oyuncu

5. En İyi Yönetmen

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6. En İyi Orijinal Senaryo

7. En İyi Uyarlama Senaryo

8. En İyi Görüntü Yönetmeni

9. En İyi Uluslararası Film

10. En İyi Animasyon Filmi

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11. En İyi Orijinal Film Müziği

12. En İyi Orijinal Şarkı

13. En İyi Görsel Efekt

14. En İyi Kostüm Tasarımı

15. En İyi Kurgu

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16. En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

17. ve son olarak "En İyi Film"

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