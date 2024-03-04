2024'ün Oscar Sahiplerini Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
2024'ün Oscar Sahiplerini Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Bu yıl 96. kez düzenlenecek olan 2024 Oscar Ödülleri'nde senin favorin hangisiyse hemen işaretle! 👇
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1. "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" kategorisiyle başlayalım.
2. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
3. En İyi Erkek Oyuncu
4. En İyi Kadın Oyuncu
5. En İyi Yönetmen
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6. En İyi Orijinal Senaryo
7. En İyi Uyarlama Senaryo
8. En İyi Görüntü Yönetmeni
9. En İyi Uluslararası Film
10. En İyi Animasyon Filmi
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11. En İyi Orijinal Film Müziği
12. En İyi Orijinal Şarkı
13. En İyi Görsel Efekt
14. En İyi Kostüm Tasarımı
15. En İyi Kurgu
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16. En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
17. ve son olarak "En İyi Film"
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