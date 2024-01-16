20 Yıldan Fazla Süredir Birlikte Dans Eden Buz Dansının İkonik ve Rekortmen Çifti: Tessa Virtue ve Scott Moir

20 yıldan fazla süredir birlikte buz üzerinde kayan ve birçok altın madalyaya sahip olan Kanadalı sporcular Tessa Virtue ve Scott Moir çiftinin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri viral oldu. Buz üzerindeki mükemmel uyumları ve ateşli danslarıyla rekorlar kıran çiftin, paylaşılan görüntülerinde ise çocukluktan beri birlikte kaydıkları görüntülerden PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları'nda buz dansının şampiyonu oldukları görüntülere kadar birçok kare yer alıyor.