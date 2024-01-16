20 Yıldan Fazla Süredir Birlikte Dans Eden Buz Dansının İkonik ve Rekortmen Çifti: Tessa Virtue ve Scott Moir

20 yıldan fazla süredir birlikte buz üzerinde kayan ve birçok altın madalyaya sahip olan Kanadalı sporcular Tessa Virtue ve Scott Moir çiftinin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri viral oldu. Buz üzerindeki mükemmel uyumları ve ateşli danslarıyla rekorlar kıran çiftin, paylaşılan görüntülerinde ise çocukluktan beri birlikte kaydıkları görüntülerden PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları'nda buz dansının şampiyonu oldukları görüntülere kadar birçok kare yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Uzun yıllardır buz üzerinde ateşli bir şekilde kayan ancak aralarında bir ilişki bulunmayan çift için zaman içerisinde çokça iddia ortaya atılmıştı. Bunlardan birisi ise aslında sevgili olup gizlice çocuk yaptıkları ve bunu da basından gizledikleri yönündeydi.
Ancak çocukluktan yetişkinliğe 20 yıldan fazla bir süredir çift olan Kanadalı sporcular Tessa Virtue ve Scott Moir sadece buz pistinde partner hayatı yaşıyorlar.
Çift bir röportajlarında da insanların onları çift olarak zannetmeleri için, 'Romantik hikayeleri buz üzerinde güzel anlattığımız için bizi çift zannediyorlar, demek ki işimizi iyi yapıyoruz' demişlerdi.
İşte o çiftin viral olan görüntüleri: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda