20 Haziran Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
20 Haziran Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 20 Haziran Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Hakkari’de Kurban Bayramı’nın birinci günü olan pazar günü çok fazla şeker yediği için şeker komasına giren ve hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Berat Ölmez’den acı haber geldi. Ölmez, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti.
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'Sıfır Bir' dizisinin final yapmasının ardından Blu TV'de yayınlanmaya başlayan 'Kıyma' dizisinin İstanbul Kartal'daki setine dün silahlı saldırı düzenlenmişti. 'Cengo' olarak bilinen Cengiz Yurdutek'in hedef alındığı iddia edilen saldırının Daltonlar Çetesi ile bağlantılı olabileceği de öne sürülüyor.
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın ekiplerin müdahalesine rağmen ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında köydeki bir mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir köpekte tespit edilen kuduz sonrasında bir mahalle karantinaya alındı. 10 gün sürecek karantinada kuduz olan köpekle teması olan kişiler aşılanacak.
YouTube yayıncısı Diamond Tema, son dönemlerde sık sık gündeme geliyor. 'Yer6' adlı YouTube kanalında Asrın Tok ile Diamond Tema'nın şeriat tartışması sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı. Sosyal medyanın gündemine oturan tartışma sonrası Diamond Tema, hakkında soruşturma açıldı.
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Ankara’da yaşanan ve 35 yaşındaki Melek Akgül isimli kadının hayatını kaybettiği trafik kazası sosyal medyada gündem oldu. Alkollü olduğu iddia edilen Akgül, yürürken yola düştü ve aracın çarpması sonrasında hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 35 yaşındaki Öykü Y’nin de alkollü araç kullandığı tespit edildi.
Hükümet yakınlığı ile bilinen Cem Küçük, 2021 yılında görevden alınan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal kararlarının yanlış olduğunu söyleyerek AK Parti’yi eleştirdi. Küçük, iki ismin de şu an uygulanan “kemer sıkma politikası” ile benzer işler yapacağını iddia etti.
Türkiye’de son zamanlarda özellikle Schengen vizesi almak imkansıza yakın. Avrupa Birliği’ndeki birçok ülkenin konsolosluğu, değil vize randevu bile vermiyor. Almanya’da düzünlenen Euro 2024’te de Türk vatandaşlarının yaşadığı vize problemi dikkat çekiyor. Turnuvada mücadele eden 24 ülke arasında sadece Türk vatandaşlarından maçları yerinde izlemek için vize isteniyor.
İş insanı Kaya Sabancı, Bodrum’da konakladığı lüks otelin ortaklarından Vedat Aşcı’nın korumaları tarafından feci şekilde dövülerek hastanelik oldu.
AK Parti Bursa Milletvekili eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’da Halk Ekmek’e yapılan zamma Twitter hesabından tepki gösterdi. Varank’ın, ocak ayından beri maliyetlerin artmadığını iddia ettiği paylaşım sosyal medyada da çok konuşuldu.
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Türkiye’de karıştığı trafik kazasından bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra ABD’ye kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylül Tok, ABD bugün ikinci kez hakim karşısında çıktı. Mahkeme, Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde meydana gelen yangın hızla yayıldı. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği iddia edildi.
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