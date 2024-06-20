Türkiye’nin Vize Krizi Euro 2024’te de Sürüyor: Bir Tek Bizden Vize İsteniyor

Türkiye’de son zamanlarda özellikle Schengen vizesi almak imkansıza yakın. Avrupa Birliği’ndeki birçok ülkenin konsolosluğu, değil vize randevu bile vermiyor. Almanya’da düzünlenen Euro 2024’te de Türk vatandaşlarının yaşadığı vize problemi dikkat çekiyor. Turnuvada mücadele eden 24 ülke arasında sadece Türk vatandaşlarından maçları yerinde izlemek için vize isteniyor.