Türkiye’nin Vize Krizi Euro 2024’te de Sürüyor: Bir Tek Bizden Vize İsteniyor
Türkiye’nin Vize Krizi Euro 2024’te de Sürüyor: Bir Tek Bizden Vize İsteniyor
Türkiye’de son zamanlarda özellikle Schengen vizesi almak imkansıza yakın. Avrupa Birliği’ndeki birçok ülkenin konsolosluğu, değil vize randevu bile vermiyor. Almanya’da düzünlenen Euro 2024’te de Türk vatandaşlarının yaşadığı vize problemi dikkat çekiyor. Turnuvada mücadele eden 24 ülke arasında sadece Türk vatandaşlarından maçları yerinde izlemek için vize isteniyor.
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Son günlerde yurt dışı çıkış harcı ile gündemde olan yurt dışına seyahat için en önemli engellerden biri hala vize.
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Yurt dışına çıkış harcının, kısa zaman içinde 150 liradan en az bin 500 en fazla ise 3 bin liraya çıkacağı konuşuluyor.
Schengen vizesi almak ise her zamankinden çok daha zor. Türk vatandaşlarının başvuruları, yüksek oranda reddediliyor. Hatta birçok ülke konsolosluğu “yoğunluğu” bahane ederek vize randevusu bile vermiyor.
“B Yüzü” isimli Twitter hesabının yaptığı araştırmaya göre, Türk vatandaşlarının vize problemi Euro 2024’te de kendisini gösteriyor.
Euro 2024’te mücadele eden birçok ülke Avrupa Birliği üyesi olduğu için, turnuvanın düzenlendiği Almanya’ya girerken vize ihtiyacı duymuyor.
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AB üyesi olmayan Gürcistan, Sırbistan ve Ukrayna ise yapılan özel anlaşmalarla vize almadan Almanya’ya seyahat edebiliyor.
Euro 2024’te mücadele eden 24 ülke arasında sadece Türk vatandaşlarından vize talep ediliyor.
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