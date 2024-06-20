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Çanakkale’de Orman Yangını: Yerleşim Yerlerine Ulaştı

Çanakkale’de Orman Yangını: Yerleşim Yerlerine Ulaştı

Çanakkale
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 18:10

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın ekiplerin müdahalesine rağmen ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında köydeki bir mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.

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Hava sıcaklarının hızla yükselmesi sonrasında orman yangınlarının sayısınıda da artış yaşanıyor.

Hava sıcaklarının hızla yükselmesi sonrasında orman yangınlarının sayısınıda da artış yaşanıyor.

Çanakkale’de de bugün çöplük alanda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

Çanakkale’de de bugün çöplük alanda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle Aladağ köyü Kiremitoba Mahallesi'nin tedbiren tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, çevre yerleşim birimlerindeki vatandaşların yangına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle Aladağ köyü Kiremitoba Mahallesi'nin tedbiren tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, çevre yerleşim birimlerindeki vatandaşların yangına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

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