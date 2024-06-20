Çanakkale’de Orman Yangını: Yerleşim Yerlerine Ulaştı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın ekiplerin müdahalesine rağmen ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında köydeki bir mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.