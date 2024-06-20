Çanakkale’de Orman Yangını: Yerleşim Yerlerine Ulaştı
Çanakkale’de Orman Yangını: Yerleşim Yerlerine Ulaştı
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Hava sıcaklarının hızla yükselmesi sonrasında orman yangınlarının sayısınıda da artış yaşanıyor.
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Çanakkale’de de bugün çöplük alanda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.
Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle Aladağ köyü Kiremitoba Mahallesi'nin tedbiren tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, çevre yerleşim birimlerindeki vatandaşların yangına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.
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