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Yine Şanlıurfa Yine Kuduz Vakası: 10 Günlük Karantina Başlatıldı

Yine Şanlıurfa Yine Kuduz Vakası: 10 Günlük Karantina Başlatıldı

Şanlıurfa Kuduz
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 18:38

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir köpekte tespit edilen kuduz sonrasında bir mahalle karantinaya alındı. 10 gün sürecek karantinada kuduz olan köpekle teması olan kişiler aşılanacak.

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Şanlıurfa, geçtiğimiz günlerde kuduz vakalarıyla gündeme gelmişti.

Şanlıurfa, geçtiğimiz günlerde kuduz vakalarıyla gündeme gelmişti.

İddiaya göre Buket Özgünlü isimli vatandaş, Şanlıurfa’da barınakta bulunan ve kuduz olana köpekleri Ankara’ya getirmişti. Özgünlü olay sonrasında tutuklanmıştı.

İddiaya göre Buket Özgünlü isimli vatandaş, Şanlıurfa’da barınakta bulunan ve kuduz olana köpekleri Ankara’ya getirmişti. Özgünlü olay sonrasında tutuklanmıştı.

Şanlıurfa’da bir kuduz vakası daha tespit edildi.

Şanlıurfa’da bir kuduz vakası daha tespit edildi.

Siverek ilçesi Sumaklı Mahallesi'nde sokak köpeğinin hayvanlara saldırması sonucu mahalleli, yetkililere haber verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde köpeğin öldüğü belirlendi. Köpekten alınan numunelerin incelenmesinin ardından kuduz olduğu tespit edildi. Ekipler kırsal mahalleye 10 gün kuduz karantinası uygulayıp, mahalle girişine 'Dikkat kuduz riskli bölge' tabelası astı. Bölgedeki diğer köpekleri de aşılayan ekipler, kuduz köpeğin ısırdığı hayvanlarla temasta bulunanların aşılarının yapılmasına yönelik bilgi verdi.

Siverek ilçesi Sumaklı Mahallesi'nde sokak köpeğinin hayvanlara saldırması sonucu mahalleli, yetkililere haber verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde köpeğin öldüğü belirlendi. Köpekten alınan numunelerin incelenmesinin ardından kuduz olduğu tespit edildi. Ekipler kırsal mahalleye 10 gün kuduz karantinası uygulayıp, mahalle girişine 'Dikkat kuduz riskli bölge' tabelası astı. Bölgedeki diğer köpekleri de aşılayan ekipler, kuduz köpeğin ısırdığı hayvanlarla temasta bulunanların aşılarının yapılmasına yönelik bilgi verdi.

Karantina bölgesinden görüntüler 👇

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ernstunan

eserinizle gurur duyun ite tapanlar!

cem72004

Bu Köpekleri kaçıran kadın hakkında bir sürü iddia var, yani dolandırıcılık hikayesi gibi duruyor. https://x.com/jahreinG/status/1800517808339681316 https://... Devamını Gör

ernstunan

kadın son 4-5 sene içinde 9 tane ev almış. daha ne olsun

Cübbeli Palpatine Hoca

Troller doluşmaya başlamış, hep aynı nikler hiç şaşmıyor. :)

Y

Aynen. Köpekler hamstermış gibi konuşanlar troll değil.