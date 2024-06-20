Yine Şanlıurfa Yine Kuduz Vakası: 10 Günlük Karantina Başlatıldı
Yine Şanlıurfa Yine Kuduz Vakası: 10 Günlük Karantina Başlatıldı
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Şanlıurfa, geçtiğimiz günlerde kuduz vakalarıyla gündeme gelmişti.
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İddiaya göre Buket Özgünlü isimli vatandaş, Şanlıurfa’da barınakta bulunan ve kuduz olana köpekleri Ankara’ya getirmişti. Özgünlü olay sonrasında tutuklanmıştı.
Şanlıurfa’da bir kuduz vakası daha tespit edildi.
Siverek ilçesi Sumaklı Mahallesi'nde sokak köpeğinin hayvanlara saldırması sonucu mahalleli, yetkililere haber verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde köpeğin öldüğü belirlendi. Köpekten alınan numunelerin incelenmesinin ardından kuduz olduğu tespit edildi. Ekipler kırsal mahalleye 10 gün kuduz karantinası uygulayıp, mahalle girişine 'Dikkat kuduz riskli bölge' tabelası astı. Bölgedeki diğer köpekleri de aşılayan ekipler, kuduz köpeğin ısırdığı hayvanlarla temasta bulunanların aşılarının yapılmasına yönelik bilgi verdi.
Karantina bölgesinden görüntüler 👇
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eserinizle gurur duyun ite tapanlar!
Bu Köpekleri kaçıran kadın hakkında bir sürü iddia var, yani dolandırıcılık hikayesi gibi duruyor. https://x.com/jahreinG/status/1800517808339681316 https://... Devamını Gör
kadın son 4-5 sene içinde 9 tane ev almış. daha ne olsun
Troller doluşmaya başlamış, hep aynı nikler hiç şaşmıyor. :)
Aynen. Köpekler hamstermış gibi konuşanlar troll değil.