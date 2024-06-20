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10 Yaşındaki Çocuk Yaşam Savaşını Kaybetti: Bayramda Şeker Komasına Girmiş

10 Yaşındaki Çocuk Yaşam Savaşını Kaybetti: Bayramda Şeker Komasına Girmiş

Hakkari
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 17:24

Hakkari’de Kurban Bayramı’nın birinci günü olan pazar günü çok fazla şeker yediği için şeker komasına giren ve hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Berat Ölmez’den acı haber geldi. Ölmez, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti.

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Tüm Türkiye’de Kurban Bayramı heyecanı yaşanırken, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ise ilginç bir çocuk ölümü gerçekleşti.

Tüm Türkiye’de Kurban Bayramı heyecanı yaşanırken, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ise ilginç bir çocuk ölümü gerçekleşti.

Muzaffer Ölmez isimli vatandaşın torunu 10 yaşındaki Berat Ölmez, bayramın birinci günü çok fazla tatlı yediği için şeker komasına girdi ve hastaneye kaldırıldı.

Muzaffer Ölmez isimli vatandaşın torunu 10 yaşındaki Berat Ölmez, bayramın birinci günü çok fazla tatlı yediği için şeker komasına girdi ve hastaneye kaldırıldı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan küçük çocuk, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan küçük çocuk, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan küçük çocuk, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan küçük çocuk, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

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