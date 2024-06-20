10 Yaşındaki Çocuk Yaşam Savaşını Kaybetti: Bayramda Şeker Komasına Girmiş

Hakkari’de Kurban Bayramı’nın birinci günü olan pazar günü çok fazla şeker yediği için şeker komasına giren ve hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Berat Ölmez’den acı haber geldi. Ölmez, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti.