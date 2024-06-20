Cem Küçük’ten AK Parti Eleştirisi: “Görevden Almalar Olmamalıydı”

Hükümet yakınlığı ile bilinen Cem Küçük, 2021 yılında görevden alınan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal kararlarının yanlış olduğunu söyleyerek AK Parti’yi eleştirdi. Küçük, iki ismin de şu an uygulanan “kemer sıkma politikası” ile benzer işler yapacağını iddia etti.