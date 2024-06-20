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Cem Küçük’ten AK Parti Eleştirisi: “Görevden Almalar Olmamalıydı”

Cem Küçük’ten AK Parti Eleştirisi: “Görevden Almalar Olmamalıydı”

cem küçük
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 20:24

Hükümet yakınlığı ile bilinen Cem Küçük, 2021 yılında görevden alınan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal kararlarının yanlış olduğunu söyleyerek AK Parti’yi eleştirdi. Küçük, iki ismin de şu an uygulanan “kemer sıkma politikası” ile benzer işler yapacağını iddia etti.

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Berat Albayrak’ın istifası sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfü Elvan, Merkez Bankası Başkanlığı’na ise Naci Ağbal atanmıştı.

Berat Albayrak’ın istifası sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfü Elvan, Merkez Bankası Başkanlığı’na ise Naci Ağbal atanmıştı.

İki isim de gelir gelmez faiz artırımı yapmış ancak sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.

İki isim de gelir gelmez faiz artırımı yapmış ancak sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.

Sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı olan Nureddin Nebati’nin uyguladığı “düşük faiz, yüksek kur” politikası ise adeta fiyasko ile sonuçlanmıştı.

Sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı olan Nureddin Nebati’nin uyguladığı “düşük faiz, yüksek kur” politikası ise adeta fiyasko ile sonuçlanmıştı.

Gazeteci Cem Küçük, Ekol TV’de katıldığı bir programda hem Bakan Lütfü Elvan’ın hem de Naci Ağbal’ın görevden alınmasının hata olduğunu söyledi.

Gazeteci Cem Küçük, Ekol TV’de katıldığı bir programda hem Bakan Lütfü Elvan’ın hem de Naci Ağbal’ın görevden alınmasının hata olduğunu söyledi.

Cem Küçük’ün AK Parti eleştirileri 👇

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Turgut Güler

Akepeli davarlar dediğimiz kesim her seçim sonrası atına miras düşmüş kovboy gibi hoplayıp zıplıyordu, ekonomideki ateş cebini yakınca sahibini kaybetmiş eşş... Devamını Gör

nevertheless

neden iç çatışma başlasın birazda sizi seyredelim😂😂

Osman Elmallı

mehmet şimşek nurettin nebatiyi mumla aratıyor