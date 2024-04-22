Cem Küçük'ten Deniz Zeyrek'e Nepotizm Göndermesi: "Abin İçin Ricacı Oldun mu?"
Cem Küçük'ten Deniz Zeyrek'e Nepotizm Göndermesi: "Abin İçin Ricacı Oldun mu?"
İktidara yakın köşe yazarı Cem Küçük, Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’e abisinin Kadıköy Belediye Başkanı Yardımcısı olmasıyla ilgili oldukça imalı sorular sordu.
Küçük köşesinde, 'Abin için ricacı oldun mu?” ifadelerini kullandı.
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Efendim biliyorsunuz ülke olarak nepotizmden çektiğimizi belki de başka hiçbir şeyden çekmedik. İktidar büyük kan kaybı yaşadı, muhalefet seçimlerden zaferle çıktı denilir denilmez bu kez de iktidara yakın yazarlar muhaliflere nepotizm suçlaması yapmaya başladı.
Kim kimi suçladı diyorsanız hemen açıklayalım. Cem Küçük'ü bilirsiniz, iktidara yakın ve oldukça sivri dilli bir gazeteci. Cem Küçük bugünkü köşesinde, Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e abisinin Kadıköy Belediyesi'nde başkan yardımcısı olmasıyla ilgili oldukça imalı sorular yöneltti.
Cem Küçük yazısında, "Yıllarca AK Parti’yi bu tür atamalar için eleştirdiler. O makamı hak edip hak etmediğine bakmadan bir siyasi, yazar, iş insanının akrabası diye nepotizm eleştirisi yaptılar. Peki Ediz Zeyrek nasıl Kadıköy Belediye Başkanı Yardımcısı oldu? Gerçekten hak etti mi, ona bakalım. Deniz Zeyrek’e bazı sorularım var... Abin için ricacı oldun mu?” ifadelerini kullandı.
Cem Küçük yazıda ayrıca, "Alakasız bir sorum daha var: Her yerde ODTÜ mezunu olduğunu söylüyorsun. Şu diplomanı bir görsek diyorum..." diye de bir meydan okumada bulundu.
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Göbekli ve gözlüklü atmasyon belgeselci bey sen 25 yıldır kimlere ne ricalar ettin kimbilir
Kendi yaptıklarını hiç yapmamış gibi başkasının yaptığını iddia etmeye başladılar… Yeni taktik ve strateji bu galiba 👀
cem küçük bu tarz konularda en son konuşması gereken kişi gibi duruyor. zira kendisini kendisinden başka ciddiye alacak bir ortam kalmadı