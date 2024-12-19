20 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, güne yeniliklerle başlayacaksın. Sabahın ilk saatlerinden itibaren telefonların susmayacak. Arayan herkesten güzel haberler alacak, geleceğine dair olumlu gelişmelerin peşinden koşacaksın. Beklediğin toplu para eline ulaşacak. Bir mal ya da taşınmaza dair dava sonuçlanacak. Kârlı anlaşmalar yapılacak... Kısacası bugün hemen her alanda kazanacaksın. Bol ve bereketli kazançlarla yeni iş girişimlerine yöneleceksin.

Tam da bu aşamada bir süredir aklında olan teknoloji ile de yakından ilişkili işi kurmak için ortaklık kurabilirsin. Bu dönemde nakdinin tamamını harcamamak, ortak düzen kurarak hem giderleri hem de kârı paylaşmak iyi bir seçenek olabilir. Tabii girişimlerin kadar ortaklarına da güvenmelisin.

Biraz destek ve manevi güce de ihtiyaç duyabilirsin. Gün boyu zorlu kararlar vermen gerekirken elini tutan bir partner ya da aile bireyi tam da ihtiyacın olan şey olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...