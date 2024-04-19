19 Nisan Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
19 Nisan Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 19 Nisan Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Sahte doktor ve avukattan sonra bu sefer de karşımıza sahte jandarma geldi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma üniforması giyerek kafelerde oturanlara Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptığı iddia edilen genç kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
Dün gerçekleşen Fenerbahçe ile Olympiakos UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında, Fenerbahçe'nin 3-2'lik mağlubiyeti Fenerbahçe hem taraftarlarını hem birçok futbolseveri üzdü.
Dilan ve Engin Polat çiftinin tahliye kararından sonra Nez Demir, Eylül Öztürk ve Tuğba Bağ gibi diğer mercek altına alınan sosyal medya fenomenleri adeta şaha kalktı!
Her ilişkinin dinamiği birbirinden farklıdır elbette. Bu bilinçle, her ilişkiyi kendi dinamikleri içinde değerlendirmek ve bu dinamiklere saygı göstermek gerekir. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birbirinden ilginç çiftleri tanıdık bildiğiniz üzere.
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun Müge Anlı'ya çıkmasının ardından anne Suphiye Orancı hakkında ortaya çıkan iddialar epey karmaşık olurken, Orancı'nın kızlarından birinin Uğur Dündar'dan olduğu iddiası gazeteciyi zan altında bırakmıştı. Konu hakkında daha da önce de açıklamalarda bulunan Dündar, kamuoyuna duyuru yaptı.
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Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl Portakal Çiçeği Karnavalı düzenleniyor bildiğiniz üzere. Bu yıl festival kapsamında ilginç bir etkinlik düzenlendi.
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın dünyanın en lüks mekanlarından birinde yediği ıstakozu paylaşması gündem olmuştu hatırlarsanız. Bu konu sokak röportajlarına da taşındı.
Bildiğiniz üzere ülkemiz deprem gerçeğiyle çok kez yüzleşti. Geçtimiz günlerde hem Sivas'ta hem Tokat'ta peş peşe depremler meydana geldi. Bu depremler yine tüm Türkiye'nin yüreğini ağzına getirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Birçok bölge için de sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Ağrı'da Kur'an kursunda çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle ''kasten yaralama'' suçundan gözaltına alınan imam hakkında şok bir karar çıktı. Şiddet güvenlik kamerasına yansıdı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki il için dikkat çeken açıklama geldi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" dedi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi. 24 ev etkilendi, 96 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
Elazığı'daki bir lisede skandal bir olay yaşandı. 9 öğrencisini taciz ettiği iddia edilen okul müdürü, tutuklandı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın duruşmasının yapıldığı New York'taki mahkemenin önünde bir kişi, kendini ateşe verdi.
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