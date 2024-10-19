19 Ekim Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
19 Ekim Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 19 Ekim Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Özellikle son günlerde gündemi fazlasıyla meşgul eden Yenidoğan Çetesi skandalı konuşulurken ana muhalefet lideri Özgür Özel’in farklı etkinliklere katılması sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Özgür özel son olarak da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in görevdeki 6. ayı kutlamasına katıldı.
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Dün yaptığı açıklamada “Skandal diğer birimlere de sıçrayabilir” diyen gazeteci Cüneyt Özdemir, Yenidoğan Çetesi skandalıyla ilgili yeni paylaşımında “Türkiye'nin her yerinden bize bile yüzlerce ihbar yağıyor... Sadece bebekler değil özellikle yaşlılar için de benzer yöntemler kullanılmış” yazdı.
Son dönemde artış gösteren kadın cinayetlerinin ardından sosyal medyada gündem olan konulardan bir tanesi de cinsiyetçi küfürlerdi hatırlarsanız. İbrahim Selim'in programına konuk olan Kerem Bürsin de küfürleri cinsiyetçi bulduğu için sistemini değiştirdiğini açıkladı.
Dünyaca ünlü oyuncu Sydney Sweeney, 90'ların en başarılı kadın boksörü Christy Martin'in hayatını anlatan filmde başrolü canlandırıyor. Ünlü oyuncu bu filmdeki rolü için tanınmaz hale geldi. Gelin o haline hep birlikte bakalım.
Galatasaray, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in şık golleriyle üç puanı aldı. Maçın ardından sosyal medyada Osimhen'in bonservisi için seferberlik başladı.
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İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin soruşturmasında adı geçen İBB CHP'nin İBB meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti.
İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatılıyor. Kapatılan 10 hastanede tedavi gören hastalar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kamu hastanelerine sevk ediliyor.
Mağdur Aileler "Yenidoğan Çetesi" Skandalına Karışan Hastanelerden Birinin Önünde Eyleme Başladı
Hadise, geçtiğimiz saatlerde duyurulan Saygı1 Sertab Erener konserinde isminin anons edilmesine rağmen yer alamayacağını açıkladı.
Kafa TV'nin programına konuk olan Metin Akpınar, 'Ülkemizde son günlerde yaşanan olaylar sonrasında idam gelmeli mi? sorusunu yanıtladı!
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Türkiye tarihinin en büyük skandallarından biri olarak adlandırılan Yenidoğan Çetesi skandalında her geçen saat yeni bir detay daha ortaya çıkıyor. İl Sağlık Müdürlüğü, çeteye operasyon başlattığında çetenin lideri olan Fırat Sarı’nın ilk olarak Beykent Üniversitesi Hastanesi yenidoğan doktoru Hayrettin Yıldız’ı aradığı ortaya çıktı.
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