18 Yıl Geçmesine Rağmen Dün Gibi Hatırlayacağınız 2008'de Bağımlısı Olduğumuz Efsane Diziler
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2026 bitmek üzere ve yılın sonuna sayılı günler kaldı. Takvimi 18 yıl geriye saralım: 2008'de ilk kez ekrana gelen diziler arasında bugün hâlâ tekrarları izlenenler de var, birkaç bölümde kaldırılanlar da. Listede komedi, polisiye, aile dizisi ve efsane bir aşk hikâyesi bir arada.
1. Akasya Durağı
2. Benim Annem Bir Melek
3. Aşk-ı Memnu
4. Adanalı
5. Unutma Beni
6. 1 Erkek 1 Kadın
7. Yol Arkadaşım
8. Küçük Kadınlar
9. Canım Ailem
10. Dolu Dizgin Yıllar
11. Gece Gündüz
12. Yalancı Romantik
Günümüzde olduğu gibi 2008'de de birçok dizi erken finalden kaçamadı. Ahmet Kural ve Selin Demiratar'ı buluşturan Gazi 14 bölüm ekranda kalabildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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