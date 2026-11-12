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18 Yıl Geçmesine Rağmen Dün Gibi Hatırlayacağınız 2008'de Bağımlısı Olduğumuz Efsane Diziler

18 Yıl Geçmesine Rağmen Dün Gibi Hatırlayacağınız 2008'de Bağımlısı Olduğumuz Efsane Diziler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 12:17
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2026 bitmek üzere ve yılın sonuna sayılı günler kaldı. Takvimi 18 yıl geriye saralım: 2008'de ilk kez ekrana gelen diziler arasında bugün hâlâ tekrarları izlenenler de var, birkaç bölümde kaldırılanlar da. Listede komedi, polisiye, aile dizisi ve efsane bir aşk hikâyesi bir arada.

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1. Akasya Durağı

1. Akasya Durağı

Akasya Durağı, 14 Temmuz 2008'de Kanal D'de başladı. Yaşar Seriner'in yönettiği dizi, Çiçek Taksi'nin yenilenmiş hâliydi. Şirketi batan ve intihar eden iş insanı Kemal Güneş'in uzun yıllık şoförü Nuri Bey (Zeki Alasya), bir taksi durağı açar ve Kemal'in dul eşi Melahat'i (Melek Baykal) durakta çalışmaya çağırır.

Zeki Alasya'ya Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Melek Baykal, Onur Şan, Ayça İnci ve Timur Acar eşlik etti. Sonraki sezonlarda şoförlerin aşkları, kurnazlıkları, birbirleriyle çekişmeleri ve durağın para sıkıntısı hikâyenin ana konularıydı. Leyla ile Tolga'nın bitip biten ilişkisi de bunlardan biriydi.

Dizi 2011-2012 sezonunda Star TV'ye geçti. 1 Eylül 2012'de 5 sezon ve 174 bölümle final yaptı. Tekrarları bugün de ekranlarda.

2. Benim Annem Bir Melek

2. Benim Annem Bir Melek

BKM Film yapımı Benim Annem Bir Melek, Mart 2008'de başladı. İstanbul'da yaşayan Turuncu ailesinin merkezinde Neriman var: sevgi dolu ama her şeye karışan, kuvvetli bir anne. Evde emekli dolmuş şoförü eşi Cahit, oğulları Metin ile Çetin ve gelinleri Nalan ile Ece de yaşıyor. Neriman'a Oya Başar can verdi, ona Tarık Ünlüoğlu, Ali Sunal, Şehsuvar Aktaş, Dolunay Soysert ve Ayçin İnci eşlik etti.

Diziyi Vasıf Küçükoruç yazdı, Hakan Algül yönetti. İlk iki sezonu atv'de izlediğimiz dizi, üçüncü sezonda Star TV'ye geçti. 10 Mayıs 2010'da 3 sezon ve 64 bölümle final yaptı.

3. Aşk-ı Memnu

3. Aşk-ı Memnu

Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'de Kanal D'de başladı. Halid Ziya Uşaklıgil'in 1900 tarihli romanından uyarlanan dizi, Ay Yapım imzası taşıyordu. Hikâyenin merkezinde yengesi Bihter'le (Beren Saat) yasak bir ilişkiye giren Behlül (Kıvanç Tatlıtuğ) var. Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Nur Fettahoğlu da kadronun öne çıkan isimleriydi.

Dizi 24 Haziran 2010'a kadar sürdü. Toplam 79 bölüm ve iki sezon yayınlanan Aşk-ı Memnu, finalinde Bihter'in intiharıyla günlerce konuşuldu. Tekrarlarını Kanal D yıllardır yayınlıyor ve her yıl reyting rekorlarına yenisini ekliyor.

4. Adanalı

4. Adanalı

Kuzey Prodüksiyon imzalı Adanalı, 7 Kasım 2008'de atv'de başladı. Aksiyon, polisiye ve komediyi birleştiren dizinin iki ana karakteri çocukluk arkadaşı ve kan kardeşi. Polis Adanalı'yı Oktay Kaynarca, İstanbul'un en büyük çetesinin başındaki Maraz Ali'yi Mehmet Akif Alakurt canlandırdı. Ali polislikten uzaklaştırıldıktan sonra suçlulara karşı kendi yöntemleriyle mücadele etmişti. Adanalı ise İzmir'e sürülmüş, sonra Ali'nin çetesinin üzerine gitmek için İstanbul'a geri çağrılmıştı.

Kadroda Ekin Türkmen, Cemal Hünal, Serenay Sarıkaya, Çağkan Çulha, Eda Özerkan ve ilk sezonlarda Selin Demiratar da vardı. Dizi 7 Kasım 2010'da 3 sezon ve 79 bölümle ekrana veda etti.

5. Unutma Beni

5. Unutma Beni

Focus Film yapımı Unutma Beni, 2008'de FOX'ta başladı ve hafta içi her gün ekrandaydı. Ankara'da çekilen, bölümleri 40 ile 60 dakika arasında değişen aile dizisinin hikâyesi; aile ilişkileri, yıllara yayılan aşklar, sırlar ve geçmişte işlenen suçlar etrafında dönüyordu. İlkay, Ali, Özlem, Mustafa ve Şerif karakterleri hikâyenin başlıca isimleriydi.

Dizi 8 sezon boyunca toplam 1702 bölüm yayınlandı. Final bölümü 27 Mayıs 2016'da ekrana geldi. Yunanistan, Polonya, Bulgaristan ve Rusya dahil birçok ülkede de yayınlandı.

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6. 1 Erkek 1 Kadın

6. 1 Erkek 1 Kadın

Bando Yapım'ın hazırladığı 1 Erkek 1 Kadın, 2 Ekim 2008'de başladı. Kanada'da Fransızca yayınlanan Un gars, une fille dizisinin uyarlaması olan yapım, dokuz yıldır birlikte yaşayan Zeynep (Demet Evgar) ile Ozan'ın (Emre Karayel) gündelik hayatını skeç tarzında anlatıyordu. Zeynep evlilik hayalleri kurarken Ozan evlilik ve çocuk fikrine karşıydı.

Dizi önce Turkmax'te (2008-2011), sonra Star TV'de (2012-2013) ve FOX'ta (2014-2015) yayınlandı. 8 Nisan 2015'te 8 sezon ve 416 bölümle final yaptı. Sosyal medyada güçlü bir takipçi kitlesi edinen dizi, kült sitcomlar arasında anılıyor.

7. Yol Arkadaşım

7. Yol Arkadaşım

Yol Arkadaşım, 12 Mayıs 2008'de Kanal D'de başladı ve Star TV'de devam etti. Senaryosunu Çağan Irmak'ın yazdığı, aynı zamanda yönettiği dizi, Ege'de küçük bir kasabada kızıyla yeni bir hayat kurmaya çalışan bir kadının hikâyesini anlatıyordu. Ayvalık'ta çekilen yapımda Özge Özberk, Polat Bilgin, Sinan Tuzcu ve Goncagül Sunar rol aldı.

Dizi 2009'da sona erdi. İki sezonda toplam 41 bölüm yayınlanmasına rağmen hikâyesiyle hafızalara kazındı.

8. Küçük Kadınlar

8. Küçük Kadınlar

Küçük Kadınlar, Haziran 2008'de Kanal D'de başladı. D Productions yapımı dizi, Louisa May Alcott'ın romanından uyarlandı. Anne babalarını kaybeden beş kız kardeşin hayata tutunma çabasını anlatıyordu. En büyük kardeş Elif, ilk sezonda hayatını kaybediyordu. Sonraki sezonlar kalan kız kardeşlerin mücadelesine ve ayrılıklarına odaklandı. Kadroda Özge Borak, Hande Soral, Fulya Zenginer, Elit İşcan, Selin Ilgar ve Kıvanç Kasabalı vardı.

Senaryoyu Deniz Akçay Katıksız yazdı, yönetmenliği Hakan Arslan üstlendi. Dizi İstanbul'da, Anadoluhisarı'ndaki bir köşkte çekildi. 79. bölümden itibaren Star TV'de yayınlanan yapım, 13 Mart 2011'de 3 sezon ve 120 bölümle final yaptı.

9. Canım Ailem

9. Canım Ailem

TMC Film yapımı Canım Ailem, 18 Kasım 2008'de atv'de başladı. Selin Tunç'un yazdığı, Sadullah Celen'in yönettiği dizi lüks bir yolcu gemisinde açılıyordu. Adanalı Samim (Uğur Yücel), 45 yaşına kadar hiçbir sorumluluk almamış biriydi. Kız kardeşi ve eniştesi bir trafik kazasında ölünce üç çocuğa bakmak zorunda kaldı ve eski nişanlısı Meliha'nın (Şebnem Bozoklu) karşı komşusu oldu. Gemide tanıştığı arkadaşı Ali (Ozan Güven) de terk edildiği Ahsen'i aramak için İstanbul'a geldi. Ezgi Mola dizide Feride'yi oynadı, Funda Eryiğit de kadroda yer aldı.

İlk sezon 29, ikinci sezon 34 bölüm sürdü. Dizi 9 Haziran 2010'da toplam 63 bölümle sona erdi.

10. Dolu Dizgin Yıllar

10. Dolu Dizgin Yıllar

Dolu Dizgin Yıllar, 6 Ağustos 2008'de atv'de başladı. Sinegraf yapımı gençlik dizisinde Osman Sınav yapımcı koltuğundaydı, senaryoyu Yiğit Güralp yazdı. Hikâyenin merkezinde varlıklı bir aileden gelen 19 yaşındaki hukuk öğrencisi Barış var. Ailesinin çizdiği hayata sıkışmış hisseden Barış, hız tutkusuyla nefes alıyordu. Hikâye İstanbul'dan Ömerli'deki sıra dışı bir çiftliğe uzanıyor ve oradaki gençlerin hayatını değiştiriyordu. Başrollerde Yusuf Ömer Sınav, Selen Seyven, Arda Kural ve Erdal Cindoruk yer aldı.

Dizinin yayın hayatı da hikâye gibi inişli çıkışlıydı. Düşük reyting yüzünden atv 8. bölümde diziyi yayından kaldırdı. İzleyicilerden gelen e-postalar üzerine TRT 1, diziyi 3 Kasım 2008'de 9. bölümden itibaren yayınlamaya başladı. Dizi 8 Şubat 2010'da 2 sezon ve 47 bölümle final yaptı.

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11. Gece Gündüz

11. Gece Gündüz

Gece Gündüz, 4 Temmuz 2008'de Kanal D'de başladı. Altıoklar Film yapımı dizi, polisiye, aksiyon ve komediyi birleştiriyordu. İstanbul Organize Suç Şubesi'nde çalışan başkomiser Aslan'ı (Sarp Levendoğlu) ve komiser Kemal'i (Settar Tanrıöğen) izliyorduk. Kadroda İpek Özkök, Damla Sönmez, Bülent Şakrak ve Ushan Çakır da vardı.

Senaryoyu Kerem Deren yazdı. Yönetmenliği Metin Balekoğlu ile Sarp Levendoğlu üstlendi. Âşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsü, dizinin 29 bölümünün tamamında jenerik müziği olarak çaldı. Dizi tek sezon sürdü ve 22 Mart 2009'da final yaptı.

12. Yalancı Romantik

12. Yalancı Romantik

Yalancı Romantik, 13 Nisan 2008'de Kanal 1'de başladı ve 2009'da FOX'a geçti. Mint Prodüksiyon imzalı aile komedisinin yapımcılığını Birol Güven üstlendi. Senaryosunu Murat Aras, Birol Güven ve Metin Açıkgöz yazdı, yönetmen koltuğunda Birkan Uz oturdu.

Ahmet'i Hakan Yılmaz, İpek'i Ebru Cündübeyoğlu canlandırdı. Necmi Yapıcı, Asuman Dabak ve Yalçın Menteş de kadronun başlıca isimleriydi. İlk sezon 52 bölüm sürdü, dizi ikinci sezonun ardından 11 Ocak 2010'da toplam 66 bölümle ekrana veda etti.

Günümüzde olduğu gibi 2008'de de birçok dizi erken finalden kaçamadı. Ahmet Kural ve Selin Demiratar'ı buluşturan Gazi 14 bölüm ekranda kalabildi.

Günümüzde olduğu gibi 2008'de de birçok dizi erken finalden kaçamadı. Ahmet Kural ve Selin Demiratar'ı buluşturan Gazi 14 bölüm ekranda kalabildi.

Saruhan Hünel ve Başak Parlak’ın rol aldığı ''Serçe'' dizisi sadece 8 bölüm yayınlanabildi.

Serenay Sarıkaya ve Kaan Urgancıoğlu’nun ''Limon Ağacı'' dizisi 10. bölümü ile yayından kaldırıldı.

Feridun Düzağaç ve Şevval Sam’ı buluşturan ''Derman'' dizisi 8. bölümü ile ekrana veda etti.

Kaldırılan diğer diziler ise şöyle: Hepimiz Birimiz İçin, Gece Sesleri, Aşk Yakar, Ece, Cennetin Çocukları, Elif, Kayıp Prenses, Mert ile Gert, Cesaretin Var mı Aşka?, Ay Işığı, Son Bahar, Peri Masalı, Düğün Şarkıcısı, Pulsar ve Kalpsiz Adam.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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