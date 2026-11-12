18 Yıl Geçmesine Rağmen Dün Gibi Hatırlayacağınız 2008'de Bağımlısı Olduğumuz Efsane Diziler

BKM Film yapımı Benim Annem Bir Melek, Mart 2008'de başladı. İstanbul'da yaşayan Turuncu ailesinin merkezinde Neriman var: sevgi dolu ama her şeye karışan, kuvvetli bir anne. Evde emekli dolmuş şoförü eşi Cahit, oğulları Metin ile Çetin ve gelinleri Nalan ile Ece de yaşıyor. Neriman'a Oya Başar can verdi, ona Tarık Ünlüoğlu, Ali Sunal, Şehsuvar Aktaş, Dolunay Soysert ve Ayçin İnci eşlik etti.

Diziyi Vasıf Küçükoruç yazdı, Hakan Algül yönetti. İlk iki sezonu atv'de izlediğimiz dizi, üçüncü sezonda Star TV'ye geçti. 10 Mayıs 2010'da 3 sezon ve 64 bölümle final yaptı.