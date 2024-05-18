18 Mayıs Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
18 Mayıs Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 18 Mayıs Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde meydana gelen patlamada 5'i asker 7 kişi yaralandı.
İade Edilen Makam Aracından Sonra Livaneli'nin Babasının Makam Aracıyla İlgili Anlattıkları Yeniden Hatırlandı
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşüldüğünü açıkladı.
Geçtiğimiz yılı üç kupa ile noktalayan ve tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı için yeni sezon iyi başlamadı. Filenin Sultanları, 2024 Milletler Ligi'ndeki ilk üç maçından bir galibiyet çıkarabildi. Şu ana kadar ortaya koyulan performans, hayal kırıklığı yarattı.
KÖFN Selanik Türküsü Seslendirdi: Oğuzhan Uğur'un Pinç Programında Yaptığı 19 Mayıs Konuşması Beğeni Topladı
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Resmen kendi kopyasını doğuran Gupse Özay'ın kızı Jan Asya ile pozu sosyal medyada gündem oldu!
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü bir oyuncunun Cannes'a gidemediği için bozulup ekibini kovduğu iddiası ortalığı birbirine katacak!
Dövme birçoğumuz için sanattan farksız. Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇
Sahip olduğu hastalıkları tek tek sıralayan Farah Zeynep Abdullah açlık detoksuna girdiğini açıkladı!
Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇
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Adana’da bir kişi, kaldırım işgali yapan iş yerleri hakkında işlem yapan zabıta ekiplerine bıçakla saldırdı. Otomobiliyle yolu da kesen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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