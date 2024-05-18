Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kaldırımı İşgal Eden İş Yeri Sahibi, İşlem Yapan Zabıtaya Bıçakla Saldırdı

Kaldırımı İşgal Eden İş Yeri Sahibi, İşlem Yapan Zabıtaya Bıçakla Saldırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.05.2024 - 21:12

Adana’da bir kişi, kaldırım işgali yapan iş yerleri hakkında işlem yapan zabıta ekiplerine bıçakla saldırdı. Otomobiliyle yolu da kesen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Caddesi’nde meydana geldi.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Caddesi’nde meydana geldi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, cadde üzerinde kaldırım işgali yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye gelen ekipler, kaldırım işgali yapan işyerlerine işlem yaptı. Zabıtaların işlem yaptığı sırada kimliği öğrenilemeyen bir kişi, yolu keserek ekiplere mukavemette bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, cadde üzerinde kaldırım işgali yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye gelen ekipler, kaldırım işgali yapan işyerlerine işlem yaptı. Zabıtaların işlem yaptığı sırada kimliği öğrenilemeyen bir kişi, yolu keserek ekiplere mukavemette bulundu.

Aracından çıkardığı bıçakla da ekiplere saldıran şüpheliyi yoldan geçen bir esnaf sakinleştirdi.

Aracından çıkardığı bıçakla da ekiplere saldıran şüpheliyi yoldan geçen bir esnaf sakinleştirdi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırganın, bölgede esnaf olmadığı ve saldırıyı neden gerçekleştirdiği araştırılıyor.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırganın, bölgede esnaf olmadığı ve saldırıyı neden gerçekleştirdiği araştırılıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın