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Jandarmanın İhbar Üzerine Gittiği Evde Patlama: 4 Yaralı

Jandarmanın İhbar Üzerine Gittiği Evde Patlama: 4 Yaralı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
18.05.2024 - 22:15

Tokat’ın Erbaa ilçesine Bağlı Karayaka Beldesi’nde jandarma ekiplerinin ihbar için girdiği bir evde patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre 2 jandarma personeli ve 2 sivil olmak üzere 4 yaralı.

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Eric Gilliam

Pkk yapmis olabilirmi?

Eric Gilliam

Rte ye nasil yildirim carpmiyor hep gariban askere carpiyor

Eric Gilliam

Daha gecen gun haber versi tsk Vanda asker e yildirim carpmis hayatini kaybetmis Inandiniz me bebekler ninni ninni