Jandarmanın İhbar Üzerine Gittiği Evde Patlama: 4 Yaralı
Jandarmanın İhbar Üzerine Gittiği Evde Patlama: 4 Yaralı
Tokat’ın Erbaa ilçesine Bağlı Karayaka Beldesi’nde jandarma ekiplerinin ihbar için girdiği bir evde patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre 2 jandarma personeli ve 2 sivil olmak üzere 4 yaralı.
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Pkk yapmis olabilirmi?
Sevindin demi oc ..
Rte ye nasil yildirim carpmiyor hep gariban askere carpiyor
Daha gecen gun haber versi tsk Vanda asker e yildirim carpmis hayatini kaybetmis Inandiniz me bebekler ninni ninni